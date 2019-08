Võrkpallinaiskonna treener: kas Horvaatia genofond on nii palju parem kui meil? No vaadake, mitte ühtegi laia puusaga, kõik mängijad on pikajalgsed, üliatleetlikud

Kui Horvaatial on algkoosseisus neli pallurit, kel pikkust 1.90 või enam (ka sidemängija!), siis meil on vastu panna vaid üks – Liis Kullerkann (191 cm). Lisaks olid Horvaatia võistkonnas Ojametsa hinnangul rohkem pallureid, kel just võrkpalliks head eeldused. „Sorri, ma ei tea, kas Horvaatia genofond on nii palju parem kui meil? No vaadake, mitte ühtegi laia puusaga, kõik on pikajalgsed, üliatleetlikud. Meie Kertu Laak (188 cm) ei tundu ka platsil mitte kõige suurem,” rääkis Ojamets, kui Eesti oli kaotanud mängu 18:25, 17:25, 28:26, 12:25.



„Selge see, et me oleks tahtnud neljandas geimis veel paremat mängu näha. Aga täna mängisime raudselt paremini kui eile, see on positiivne,” lausus Ojamets. „Lakke ma geimi võidust kindlasti ei hüppa, tulime siia natuke teiste eesmärkidega. Aga mulle teab head meelt ja loodan, et see võidetud geim vabastab mängijaid psühholoogiliselt. Meil ikka peas kammitses, ei olnud vaba olekut. Mingis olukorras me jätkuvalt kardame ja kahtlema ja tänu sellele see mäng on tihti rabe. Selle üle on mul tõesti ülihea meel, kuidas me mängisime kaitses. Esimestest pallidest peale. Eriti just Anu Ennok näitas tervele võistkonnale, kuidas tuleb mängida. Läks pallidele järele, pärast hakkasid teised sama tegema. Nii peabki! Me ei saa tugevate vastu teisiti mängida."