Süütu naljaga kaasa läinud Poola naisvõrkpallur sai tapmisähvardusi

Põhjuseks oli see, et Smarzek-Godek jagas sotsiaalmeedias huumoritrupi Neo-Nowka (midagi Kreisiraadio sarnast - toim.) postitust, kus meenutati 1683. aasta Viini vabastamist.

Suures lahingus andsid Türgi Ottomani armee alistamisse otsustava panuse just appi tulnud poolakad.

Türklastele võrdlemisi süütu pilapilt aga ei meeldinud ja Smarzek-Godek rääkis hiljem, et internetis sai ta türklastelt ka tapmisähvardusi. "Emotsioonid läksid väga kõrgeks. Nad on väga agressivsed ja ärrituvad väga kergelt. Me ei tahtnud midagi halba. Õnneks piirdusid kõik ähvardused ainult sotsiaalmeediaga. Ma ei tunne ennast ohustatult," vahendas võrkpalluri sõnu portaal Gazeta.pl.

Neo-Nowka otsustas pildi kustutada ja vabandas türklaste ees.

Türgi võitis kohtumise 3:1 ja pääses finaali, kus kaotati 2:3 Serbiale. Poola jäi medalita, pronksimängus kaotati 0:3 Itaaliale.