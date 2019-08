OTSEBLOGI JA FOTOD BUDAPESTIST | Võitlust on, aga tulemust veel mitte. Eesti naiskond on Horvaatia vastu taga 0:2

Eilne avamäng Ungariga läks puhtalt kooliraha maksmise tähe all, Eesti sai geimides 15, 17 ja 15 punkti. Kui tahetakse hellitada lootusi alagrupist edasi saada, tuleks täna Horvaatia vastu võit võtta. Arvestades, et Horvaatia kaotas eile tugevale Aserbaidžaanile 2:3, on see üliraske eesmärk. Sätime lati natuke madalamale - Eesti naiskond võiks üritada näpata tugevalt vastaselt hakatuseks ühe geimi. Vastaste põhikoosseisu on koguni neli mängijat, kel pikkust 1.90 ja enam.

Andrei Ojamets tegi meie koosseisu osas kaks muudatust, täna alustavad Julija Mõnnakmäe, Kristel Moor, Nette Peit, Anu Ennok, Liis Kullerkann, Eliise Hollas ja libero Kristi Nõlvak.

Teises tänases C-grupi matšis on õhtul vastamisi Ungari ja Rumeenia. Võõrustajad tahavad noppida kindlasti tabelisse teise võidu, Rumeenia kaotas eile avavoorus kindlalt Hollandile 0:3.

VÕRKPALLI EM: Eesti - Horvaatia 17:24. Pajula lööb palli maha. 16:24. Horvaatia ei jõua rünnakule, korralik serv Miilenilt. 15:24. Miilen on käe soojaks saanud, pall jääb maha. 14:24. Laagi serviviga. 14:23. Ilusa sööt ja Kullerkann lööb palli maha. 13:23. Miileni blokk! Tehakse numbrid ilusamaks veidi. 12:23. Miilen! 11:23. Ikic auti. Seda peab küll ütlema, et hoolimata viletsast seisust üritavad meie naised iga punkti eest võidelda. 10:23. Siiski-siiski! Serv oli audis ja meie punkt. 9:24. Horvaatia serviäss. Mainimata on, et Pajula annab puhkust Ennokile. 9:23. Miilen raiub blokki. 9:22. 9:21. 9:20. Võitlust on, aga tulemust mitte - Horvaatia võidab pika pallivahetuse. 9:19. Miileni löök jääb maha. 8:19. Mlinari rünnak. 8:18. Popovitš-Gamma eksib servil. 7:18. Ennok ei saa servi kätte. 7:17. Popovitš-Gamma ründab. Platsile on tulnud Bahmatšev ja Eliisa Peit. 7:16. Miilen ründab blokki. 7:15. ennok blokist auti. 6:15. Fabris on on välja võetud, aga asendaja Popovitš-Gamma ei hellita. 6:14. Horvaatia rünnak. 6:13. 5:13. Laak saab kaitses käe ette ja pall kukub vastase poolele. 4:13. Kullerkann saab palli maha. 3:13. 3:12. Ennok ei saa servi kätte. Miilen vahetab välja Peidi. 3:11. Laak auti. 3:10. Horvaatia kiirrünnak. 3:9. Fabris lõpuks eksib. 2:9. Fabrisi lammutustöö servijoone taga jätkub, ohvriks seekord Peit. 2:8. Peit lööb blokki. 2:7. Fabris põrutab serviässa Ennoki ja Peidi vahele. 2:6. Mõnnakmäe üritab nüüd kahel korral ise rünnata, kuid teda sulustatakse osavalt. 2:5. 2:4. 2:3. Horvaatia blokk võrgus. 1:3. Klarici rünnak. 1:2. Laak saab kohe käe valgeks. Hea märk. 0:2. Samas nüüd läks Ennoki vastuvõtt pikaks. 0:1. Fabrisi rünnak. Täna on meil vastuvõtt parem, aga rünnakul ei saa palli maha. Teine geim algab, Moori asendab Kertu Laak. 18:25. Moor eksib servil ja geim on läbi. Horvaatia juhib 1:0. 18:24. Peidi hanitus jääb maha. 17:24. Moor püütakse kahesesse blokki. Lõpp on meil ära vajunud kahjuks. 17:23. Ennokile lüüakse serviäss. 17:22. Sööt Kullerkannule ebaõnnestub ja Horvaatia nopib punkti. 17:21. Ennoki vastuvõtt läheb pikaks ja pall naelutatakse kiirelt maha. 17:20. Horvaatia rünnak. 17:19. Peidi ründelöök jääb maha. Hanna Pajula tuleb servima. 16:19. Mlinari rünnak. 16:18. Ennok nikerdas rünnakul palli bloki puutest maha. 15:18. Fabris blokist auti. 15:18. Fabris blokist auti. 15:17. Mlinari rünnak. 15:16. 15:15. Klarici serviviga. 14:15. Hollase temporünnak ebaõnnestub. 14:14. 14:13. Õnneks Fabris seekord servijoone taga väga pikalt ei ole, eksis pallingul. 13:13. Fabris lööb kõva servi ja Nõlvak on võimetu. 13:12. Peidi serviviga. 13:11. Peit blokist auti. 12:11. Eesti kahjuks ei suuda kontrarünnakul löögini jõuda ja Horvaatia karistab ära. 12:10. Moori serviäss. 11:10. Peit muugib lahti kahese bloki. 10:10. Esimene tugevam löök meie poolt, autoriks Moor. 9:10. Fabrisi rünnak. 9:10. Fabrisi rünnak. 9:9. Moori löök jääb maha. 8:9. Peit lööb blokki. 8:8. Ennoki rünnak. 7:8. Mlinari rünnak. 7:7. Klarici serviviga. 6:7. Peidi tagaliinirünnak ebaõnnestub. 6:6. Fabris eksib pallingul. 5:6. Kullerkannul on ees kahene blokk. 5:5. Valus - Fabris tulistab serviässa. 5:4. Fabrisi rünnak. 5:3. Nette Peit lööb serviässa! Siiani on algus lubav. 4:3. Hea võitlus kaitses ja Fabris eksib rünnakul. 3:3. Saame punkti Horvaatia serviveast. 2:3. Horvaatia rünnak. Ennok on kaitses head tööd teinud. 2:2. Kullerkannu blokk lõpetab pika pallivahetuse! 1:2. 1:1. Moori esimene löök läheb kahjuks blokki. 1:0. Mlinari rünnak auti. Horvaatia on teinud ühe vahetuse, Ikicit asendab Karia Klaric. Horvaatia on teinud ühe vahetuse, Ikicit asendab Karia Klaric. Hümnid kuulatud, pall mängu! Kristel Moor (nr 15) peab täna rünnakuraskuse oma õlgadele võtma. Andrei Ojamets tegi koosseisu osas kaks muudatust, täna alustavad Julija Mõnnakmäe, Kristel Moor, Nette Peit, Anu Ennok, Liis Kullerkann, Eliise Hollas ja libero Kristi Nõlvak. Seega alustavad meie kaks eredaimat tippu Kristiine Miilen ja Kertu Laak pingil. Horvaatia alustab ilmselt sama koosseisuga nagu eile. Siis tõi diagonaalründaja Samanta Fabris (190 cm; 1992) koguni 31 punkti. Sidemängijaks oli Bernarda Brcic (192 cm; 1991), nurkades Matea Ikic (185 cm; 1989) ja Lucija Mlinar (180 cm; 1995), keskel Martina Samadan (193 cm; 1993) ja Beta Dumancic (190 cm; 1991) ning liberoks Rene Sain (163 cm; 1997). Ehk nende koosseisus on neli mängijat 1.90 või pikemad. Meil on vaid üks - Liis Kullerkann (193 cm). Kuuldavasti kavandab Andrei Ojamets täna päris mitut vangerdust algkoosseisu osas. https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/delfi-video-budapestist-mis-toob-fanni-vorkpalli-emile-ja-millised-on-nende-ootused?id=87217865 https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/delfi-video-budapestist-vorkpallikoondise-pommitaja-isa-votan-rahulikult-juba-siia-joudmine-oli-onnestumine?id=87217821 https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/delfi-rahvakusitlus-mis-oleks-ideaalne-huudnimi-vorkpallinaiskonnale-kas-siniluiged-sinilinnud-tiigrinnad-voi-leopardiplikad-voi?id=87217661 Vahelugemiseks pakume intervjuusid fännidega. Tere, head võrkpallisõbrad! Loodetavasti on pabistamised nüüdseks pabistatud ja Eesti naised näitavad täna, et oskavad mängida ilusat võrkpalli.

Üldse peab märkima, et naiste võrkpalli EMi avavooru kohtumised olid väga ühepoolsed, 12 matšist koguni 10 lõppesid skooriga 3:0. Ainsaks üllatuseks, mis Euroopa võrkpalliliidu kodulehe ülevaates tituleeriti suisa sensatsiooniks, oli prantslannade 3:2 võit Bulgaaria üle. Kõik ülejäänud tulemused olid ootuspärased.

Teiste gruppide avavoor:

A-grupp (Türgis)

Prantsusmaa - Bulgaaria 3:2

Serbia - Soome 3:0

Türgi - Kreeka 3:0

B-grupp (Poolas)

Belgia - Ukraina 3:0

Itaalia - Portugal 3:0

Poola - Sloveenia 3:0

D-grupp (Slovakkias)

Šveits - Saksamaa 0:3

Valgevene - Venemaa 0:3

Slovakkia - Hispaania 3:0