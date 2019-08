OTSEBLOGI ja FOTOD BUDAPESTIST | Ajalooline mäng: Eesti naiskond on EM-debüüti tehes suurtes raskustes

23.08 kell 21.30 Ungari - Eesti

24.08 kell 19.00 Eesti - Horvaatia

25.08 kell 19.00 Eesti - Rumeenia

27.08 kell 19.00 Holland - Eesti

28.08 kell 16.30 Aserbaidžaan - Eesti



VÕRKPALLI EM: Ungari - Eesti

12:4.

11:4.

Nette Peit tuleb Miilenit asendama.

10:4. Kullerkann blokki.

9:4.

8:4. Miilen eksib rünnakul.

7:4. Nagy kiirrünnak.

6:4.

6:3. Moor auti.

5:3. Miilen auti.

4:3. Eliisa Peit eksib servil.

3:3. Ungari rünnakuviga.

3:2. Moor!

3:1. Platsile tulnud Eliisa Peit põrutab blokki.

2:1. Ennoki rünnak.

2:0. Szakmary rünnak.

1:0. Nemethi rünnak.

Ojametsal on hoolealustele öelda nii ühte kui ka teist.

Kahe geimi järel on Eesti resultatiivseimad Miilen (4 punkti; kasutegur -3) ja Hollas (4; 0), järgnevad Peit (3; -2) ja Kullerkann (3; +1). Meie vastuvõtt on 38, Ungaril 55, meie rünnak 28, neil 39. Lisaks on nemad löönud 8 ässa ja pannud 6 blokki, Eestil on ässasid 4, kuid blokke mitte ühtegi. Aga võitleme edasi!

25:17. Ungari juhib 2:0 ja Eesti mäng on siiani olnud väga kramplik - tegutsetud on alla oma võimete.

24:17. Mõnnakmäe hanitus.

24:16. Mõnnakmäel kukub pall käte vahelt läbi.

23:16.

22:16. Hanna Pajula tuuakse servima ja asi õigustab end - kohe tuleb äss.

22:15. Miileni rünnak.

22:14. Kullerkann blokki.

21:14. Miilen ründab blokki.

20:14. Lubamatu sööduviga Kullerkannult.

19:14. Ennoki löök jääb maha.

19:13. Nemeth lööb palli võimsalt maha.

18:13. Szakmary auti ja skoor läheb tasapisi natuke ilusamaks.

18:12. Moori rünnak.

18:11. Kullerkann blokki.

17:11. Miileni serviviga.

16:11. Moor blokist auti.

16:10.

15:10. Talas eksib servil.

15:9. Eestlannad annavad turmtuld, kuid ungarlannad toovad palli üles ja Nemeth lööb lõpuks ka maha.

Topeltvahetus, platsile tulevad Bahmatšev ja Moor.

14:9. Sandor blokist auti.

13:9. Talas hanitab auti.

13:8. Miileni rünnak jääb maha.

13:7.

Anu Ennok sekkub Peidi asemel.

12:7. Nemethi rünnak.

11:7. Szakmary serviviga.

11:6. Laak põrutab blokki. Avageimis lõi ta 12 tõstest punktiks vaid ühe.

10:6.

9:6.

9:5. Peidile lüüakse veel üks serviäss.

8:5. Szakmary rünnak.

7:5. Peidilt resultatiivne rünnak.

7:4. Pekarikult serviäss.

6:4. Nemethi rünnak.

5:4. Miilen ei saa servi kätte.

4:4. Kahjuks ta järgmine serv läheb pikaks.

3:4. Hollas saab kirja juba kolmanda serviässa.

3:3. Szakmary auti.

3:2. Võimas temporünnak Pekarikult.

2:2. Nemeth auti.

Teine geim on alanud, Ungari peal 2:1.

Ants: Palju lihtvigu igal rindel. Ehk läheb paremaks

25:15. Geimi lõpetab Kertu Laagi rünnak, mis läheb auti. Vist juhtus ka eksimus videochallenge võtmisel, sest kontrolliti, kas pall oli sees, naised ise näitasid aga blokipuudet. Igatahes Ungari juhib 1:0.

24:15. Szakmary rünnak.

23:15. Hollaselt serviviga.

22:15.

Raskelt tuleb see algus.

22:14. Miileni serviviga.

21:14. Peit haamerdab nüüd korralikult.

21:13. Szakmary ründab auti.

21:12. Peidi rünnak.

21:11. Hollase rünnak.

Kaisa Bahmatšev asendab Mõnnakmäed.

21:10. Hollas lööb auti.

20:10. Miileni rünnak. Järgmisel pallivahetusel Miilen eksib.

19:9. Miilenile lüüakse äss, seejärel ründab Laak blokki.

17:9. Nemethi rünnak.

16:9. Peidile lüüakse veel üks äss. Vahekokkuvõte: Eesti servi vastuvõtt on olnud väga niru ja sealt see vahe tulnud on. Aga alguse asi, mängu jooksul läheb see kindlasti paremaks.

15:9. Laagi hanitus ebaõnnestub.

14:9. Pekarik ründab keskelt.

13:9.

13:8.

12:8. Kullerkann!

12:7. Peit ei saa servi kätte. Ässa autoriks Szakmary.

11:7. Szakmary teeb jätkuvalt rünnakul palju pahandust meile.

10:7. Kullerkann keskelt.

10:6. Kullerkann auti.

9:6. Taas ebakindel vastuvõtt Miilenilt ja Talas lööb palli ise maha.

Eesti timeout.

8:6. Nemeth lööb Miileni vastu serviässa ja takkapihta teisegi, nüüd ohvriks Peit.

6:6. Miilen ei saa hästi servi kätte, Szakmary toob Ungarile punkti.

5:6.

4:6. Laak lööb kätest auti.

Vabandust, seis 4:5.

5:4. Hollaselt teine äss!

4:4. Eliise Hollas lööb serviässa!

4:3. Ungari teeb sooja palli.

4:2. Taas Szakmary. Meie tegevuses on veidi liiga vähe agressiivsust.

3:2. Szakmary rünnak.

2:2. Nagy lööb keskelt auti.

2:1. Miileni rünnak.

2:0. Nemethi rünnak, Eesti rünnakutest pole asja saanud.

1:0. Ungari rünnak.

Eesti koosseis on selline, nagu me juba varem ennustasime.

Hümnid kuulatud, aeg pall mängu panna.

Kiidame Eesti fänne, kes on kohale tulnud - te olete ägedad!

Publiku osas on korraldajad korraliku tünni teinud, lubatud täismajast on asi väga kaugel.

Täiesti teistsugune vaatenurk tavapärasele grupipildile.

Mängijate tutvustamine.

Saime kinnituse, et Eesti algkoosseisus üllatusi ei ole. Seega meie pakkumine peab sajaprotsendiliselt vett. Ungari peaks alustama nii: sidemängija Zsuzsanna Talas (175 cm, 1993), diagonaalründaja Anett Nemeth (186 cm, 1999), nurgaründajad Greta Szakmary (186 cm, 1991) ja Renata Sandor (183 cm, 1990), keskblokeerijad Eszter Anna Pekarik (190 cm, 1996) ning kas Zsofia Gyimes (182 cm, 1996) või Eszter Nagy (187 cm, 1991) ning libero Fruzsina Toth (164 cm, 1991).

Eesti naiskond riietusruumis - kõik on valmis lahingut andma.

Eesti eeldatav algkoosseis tänases mängus (Eesti Päevalehe ja Delfi pakkumine): sidemängija Julija Mõnnakmäe, diagonaalründaja Kertu Laak, nurgaründajad Kristiine Miilen ja Nette Peit, keskblokeerijad Liis Kullerkann ja Eliise Hollas ning libero Kristi Nõlvak.

Hollandi tüdrukud tantsivad siin võidu järel muusika rütmis väga kepsakalt, tundub olevat selline lõbus punt.

Holland võttis väga veenva 3:0 võidu Rumeenia üle, kinkides oponendile 21, 18 ja 9 punkti.

Eesti fänne on Budapesti kogunenud päris palju, nädalavahetusel peaks neid siin olema 200 ringis. Kertemi pargis on välja vaadatud staap, kus saab süüa ja juua. Praegu peaks toimuma rongkäik areenile. Holland lõpetab kohe oma mängu, kolmandas geimis juhitakse 20:9.

Holland ei jäta midagi juhuse hooleks, Rumeenia on kahes esimeses geimis saanud 21 ja 18 silma.

Eesti fännid on kohal ja valmis!

Aserbaidžaan sai ikkagi raske 3:2 võidu, viies geim 17:15.

Aserbaidžaan võidab neljanda 26:24 ja tuleb viies geim.

Esimene üllatus on õhus, Horvaatia võitis kolmanda geimi 25:22 ja juhib 2:1.

Horvaatia võitis teise geimi 25:20 ja viigistas seisu.

Aserbaidžaan andis Horvaatiale avageimis vaid 13 punkti.

Tervitused Budapestist! Eesti koondise mänguni on küll veel aega, kuid püsige lainel, toome teieni kohapealt põnevaid infoterakesi. Tänasest avamängust on oodata suhteliselt põnevat heitlust, soosikuks on Aserbaidžaan, seejärel ei tohiks Hollandil Rumeeniaga suuri raskusi tekkida.