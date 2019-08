OTSEBLOGI BUDAPESTIST | Võrkpall jõe peal, avapäeva sensatsioon ja Eesti naiskonna heitlus Horvaatiaga

Eilne avamäng Ungariga läks puhtalt kooliraha maksmise tähe all, Eesti sai geimides 15, 17 ja 15 punkti. Kui tahetakse hellitada lootusi alagrupist edasi saada, tuleks täna Horvaatia vastu võit võtta. Arvestades, et Horvaatia kaotas eile tugevale Aserbaidžaanile 2:3, on see üliraske eesmärk. Sätime lati natuke madalamale - Eesti naiskond võiks üritada näpata tugevalt vastaselt hakatuseks ühe geimi.

Teises tänases C-grupi matšis on õhtul vastamisi Ungari ja Rumeenia. Võõrustajad tahavad noppida kindlasti tabelisse teise võidu, Rumeenia kaotas eile avavoorus kindlalt Hollandile 0:3.

Üldse peab märkima, et naiste võrkpalli EMi avavooru kohtumised olid väga ühepoolsed, 12 matšist koguni 10 lõppesid skooriga 3:0. Ainsaks üllatuseks, mis Euroopa võrkpalliliidu kodulehe ülevaates tituleeriti suisa sensatsiooniks, oli prantslannade 3:2 võit Bulgaaria üle. Kõik ülejäänud tulemused olid ootuspärased.

Teiste gruppide avavoor:

A-grupp (Türgis)

Prantsusmaa - Bulgaaria 3:2

Serbia - Soome 3:0

Türgi - Kreeka 3:0

B-grupp (Poolas)

Belgia - Ukraina 3:0

Itaalia - Portugal 3:0

Poola - Sloveenia 3:0

D-grupp (Slovakkias)

Šveits - Saksamaa 0:3

Valgevene - Venemaa 0:3

Slovakkia - Hispaania 3:0

Kõige suurejoonelisema EMi avamise etendusega hiilgasid türklased.