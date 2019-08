OTSEBLOGI BUDAPESTIST | Seis viigis! Eesti võrkpallinaised kallutasid hiidgeimi enda kasuks

Olukord on üsna konkreetne – kui Ungarile 0:3 ja eile Horvaatiale 1:3 alla vandunud Eesti koondis täna Rumeeniat üle mängida ei suuda, on edasipääsulootus sisuliselt kustunud, sest mängida jääb vaid alagrupi soosikute Hollandi ja Aserbaidžaaniga. Täna kell 16.30 lähevad favoriidid omavahel vastamisi.

Kerge Andrei Ojametsa hoolealustel täna olema ei saa, Rumeenia näitas eile sisu, võites Ungari 3:1. Kui Eesti tõesti suudaks täna vastaseid üllatada ja võidu tabelisse kirjutaks, võiks kolme (või enama) riigi vahel tekkida surnud ning teoreetiliselt võiks 1/8-finaali jõuda ka ühe võiduga. Aga see kõik on teooria, praktikas tuleb Eestile täna vastu tänavune Euroopa Hõbeliiga võitja ja meie naised on taas autsaiderid.

Täna juhtus harukordne ja ajalooline sündmus - õde mängib EM-finaalturniiril ja vend MK-etapi finaalis. Nimelt oli koondise libero Kristi Nõlvaku vend Kusti Nõlvak jõudnud koos Mart Tiisaarega Jurmalas kolme tärni MK-etapi finaali, kus kaotati kohalikule paarile Aleksandrs Samoilovs – Janis Šmedinš 0 : 2.