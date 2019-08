OTSEBLOGI BUDAPESTIST | Holland alustas kindlalt. Kas Eestil on veel midagi suurfavoriidi vastu varuks?

Kahel eelmisel EM-il hõbemedali teeninud Holland on näidanud ekstraklassi, siiani pole C-grupis kaotatud ühtegi geimi. Avavoorus loovutati Rumeeniale 48 silma (21, 18, 9), seejärel grupi teiseks soosikuks peetud Aserbaidžaanile 61 (15, 23, 23) ja eile Horvaatiale 57 (16, 18, 23). Eesti on kaotanud seni kõik kolm kohtumist. Kell 21.30 kohtuvad Rumeenia ja Horvaatia.

Hollandi koondise peatreeneri Jamie Morrison sõnul on nende koondise edu taga alaliidu tugev talendiarendusprogramm ja hea töö noortega. Hollandi võistkond paistab silma atleetlikkuse ja pikkusega, koguni kuuel mängijal on kasvu 1.90 ja rohkem, pikimal jääb vaid kaks pügalat puudu kahest meetrist. „Hollandi elanikkond ongi üldiselt väga pikk,” tõi diagonaalründaja Celeste Plak välja oma võistkonna ühe trumbi. „Ja lisaks on meie edu taga see, et me lihtsalt lõbutseme.”

Selle poole eest kannab hästi hoolt Rett Larson, kes viib kohtumiste eel läbi humoorika ja omanäolise soojenduse.



Lisaks jäädvustas Eesti Päevalehe ja Delfi tähelepanelik fotograaf eile selle, kuidas 198-sentimeetrine Nicole Koolhaas laulis Hollandi hümni kaasa viipekeeles. Miks? Morrison selgitas meile, et Koolhaas teeb seda alati, kuna tahab jagada hümni oma õega, kes on kurt. Väga ilus ja südamlik žest!