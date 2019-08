OTSEBLOGI BUDAPESTIST | Eesti võrkpallinaiskond peab EM-il viimase matši. Kuidas suudetakse ohjeldada Aserbaidžaani hiidnaist?

EM-il debüteeriv Eesti naiskond on kaotanud siiani kõik neli mängu, Ungarile ja Hollandile kuivalt, Rumeenialt ja Horvaatialt saadi kätte üks geim. Aserbaidžaan on võitnud kaks matši ja kaotanud ühe.

EM-iks valmistuv Eesti rahvusmeeskond peab soomlastega kolm kontrollmängu. Esimene toimub täna kell 18.00 Seinäjokis, seejärel homme peetakse Vantaas mitteametlik kohtumine (publikule suletud) ning lõpetuseks mängitakse uuesti Vantaas reedel kell 16.30. Kui koondise kapten Kert Toobal ikka tänaseks mänguks üles antakse, jõuab ta väga võimsa tähiseni - 300 mängu Eesti koondise särgis.

Meeste mänguga saad end kursis hoida SIIN.



VÕRKPALLI EM: Eesti - Aserbaidžaan

12:14. Laagi serv võrku.

12:13. Kullerkann keskelt.

11:13. Peit blokki.

11:12. Kullerkann lööb teisest puutest palli maha.

10:12. Azizova lööb auti.

9:12. Miilen ründab tagaliinist auti.

9:11.

9:10.

9:9.

8:9.

8:8. Mõnnakmäele vilistatakse kaks puudet.

8:7. Mõnnakmäe serviäss.

7:7. Laagi blokk.

6:7. Punkt serviveast juures.

5:7. Hollas on võrgus.

5:6.

5:5. Peidi vastuvõtt läheb pikaks, karistatakse ära.

5:4. Hasanova nurgast.

5:3. Laak!

4:3. Bezonsova auti.

3:3.

3:2. Kullerkann nurgast.

2:2. Peit lööb kõvasti, paraku selgelt auti.

2:1. Laagi serviviga.

2:0. Laagi rünnak.

1:0. Kullerkannu rünnak.

Rahimova esimese hooga Aserbaidžaani koosseisus platsile ei tule, kuid ka asendaja Margarita Azizova on kibe käsi.

Eesti algkoosseisus on Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Kristiine Miilen, Nette Peit, Liis Kullerkann, Eliise Hollas ja libero Kristi Nõlvak.

Ja läheb asjaks. Viimast korda eestlannade jaoks sel EMil. Loodame, et suudavad panna turniirile võitlusliku punkti. Aserbaidžaan on muidugi kõva, nende põhidiagonaalründaja Polina Rahimova (198 cm) on väga võimas.

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/intervjuu-hollandi-temporundaja-kiitis-eesti-fanne-ja-selgitas-miks-laulab-humni-alati-viipekeeles?id=87257435

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/hollandi-volletaht-sogedast-ikkest-toost-ja-lobust-ning-kuressaare-halli-porandast?id=87252077

https://epl.delfi.ee/sport/ojamets-kui-holland-on-pilvelohkuja-80-korrus-siis-meie-25?id=87254585

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/delfi-video-mis-tunne-on-17aastase-debutandina-sattuda-maailma-tippude-turmtule-alla?id=87254193

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/blogi-budapestist-eesti-vorkpallinaiskond-kaotas-emil-ulitugevale-hollandile-kindlalt?id=87249773