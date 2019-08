OTSEBLOGI BUDAPESTIST | Ajalooline hetk - kas Eesti naiskond alustab EM-i Ungari vastu võidukalt?

Eesti kuulub C-gruppi, kus täna peetakse kolm kohtumist: esmalt sai Aserbaidžaan Horvaatia üle raske 3:2 võidu, siis näitas suursoosik Holland võimu, purustades Rumeenia 3:0 (21, 18, 9). Kell 21.30 mängivad Eesti ja Ungari.

Asjaosaliste loal avaldame ühe taustaloo, mis näitab, kui süvitsi tänapäeva tippvõrkpallis on mindud ja millistele detailidele pööratakse tähelepanu. Eile sai meie fotograaf Jaanus Lensment loa pildistada Eesti naiskonna videokoosolekut. Veidi pärast galerii veebi riputamist saime aga naiskonnast palve üks pilt koheselt kustutada. Mõistagi tulime vastu, sest põhjendus oli hästi argumenteeritud. Koondise statistik Mihkel Sagar selgitas, et sidemängija Julija Mõnnakmäe käes oleva paberi peal olid kirjas vastaste rünnakusuunad ja välja toodud ka see, kuidas peaks eri tõstete puhul tegutsema meie blokk ja kaitse. Sagar andis endale aru, et tõenäosus, et ungarlased avastavad selle pildi enne matši Eesti meediast, suurendavad seda piisavalt ja saavad sealt infot, pole suur. Samas ei tahtnud tema ega mängijad midagi juhuse hooleks jätta.

Rohkem galeriis valgustkartvaid pilte ei olnud.



Eesti koondis EMil: Nette Peit, Anu Ennok, Kristiine Miilen, Ingrid Kiisk, Hanna Pajula, Eliisa Peit, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Julija Mõnnakmäe, Kaisa Bahmatšev, Kertu Laak, Kristel Moor, Kristi Nõlvak, Nathalie Anett Haidla. Peatreener Andrei Ojamets, abitreenerid Marko Mett ja Oliver Lüütsepp, statistik Mihkel Sagar, mänedžer Jaanika Jakobson, füsioterapeudid Madis Arumäe ja Liisi Sakala.

Eesti alagrupimängud EMil (Eesti aeg):