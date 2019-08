Miks ei saatnud ERR ajaloolisele naiste võrkpalli EM-ile oma reporterit? Toimetuse juhi vastus lööb pahviks

Loodetavasti pole põhjus võrkpall24.ee ajakirjaniku talvises sapises kommentaaris.”

Täna saadud vastus:

„Tere, Märt.

Aitäh tagasiside ja arvamuse eest! Su kiri kõlab kui kombinatsioon isiklikke eelistusi pealesuruva võrkpall24.ee lobistist ja reisikonsultandist, kes tahab meile viimase hetke pakkumist teha.

Lähetuskorraldustest aruandmist teise meediamaja ajakirjanikule pean tarbetuks ja ei kavatse käesolevaga seda pretsedenti ka luua. Või mis oleks laiem mõte tegevusel, kui ERR ja EPL hakkaksid vastastikku toimetuste ajakirjanike lähetuskuupäevi ja põhjuseid välja nõudma?! Teeme oma tööd ja keskendume tulemusele, mis lugejani/vaatajani jõuab.

Naiste võrkpallikoondise ettevalmistust ning osalust EM-finaalturniiril oleme kajastanud viimase viie päeva jooksul nii stuudiovestluste- kui kohapealsete intervjuudega ETV-spordisaates, raadiouudistes kui ERR-i spordiportaalis.”

Saarna saatis ka hulga linke toodetud uudistest ja toonitas, et mängudest on tehtud portaalis otseblogi. Küll aga jättis ta märkimata, et videolugudes kasutatud materjal on sama, mille võib leida võrkpalliliidu sotsiaalmeedia lehekülgedelt.

Ehk sisuliselt saatis ERR-i sporditoimetuse juht ajakirjaniku igati põhjendatud ja argumenteeritud küsimusega puu taha ega soovinud vastust anda. On see näide heast ja osavast kommunikatsioonist, jääb juba vastava teema asjatundjate otsustada. Aga see, et riigi rahaga opereeriv ERR on kõrgendatud tähelepanu all ja erameedia esindajad esitavad neile otsuste kohta küsimusi, ei tohiks toimetuse juhile küll üllatusena tulla. Küsimus ei ole otsuse selgitamises teise meediamaja ajakirjanikule, vaid ikkagi Eesti rahvale.

Seda enam, et kuuldavasti on põhjus konkreetne ja langetatud raske südamega. Meie toimetuse andmetel on ERR-i otsuse põhjuseks tegelikult rahapuudus. Samas ei ole tõesti tegemist ülearu kalli lähetusega, näiteks Eesti Päevalehe ajakirjaniku edasi-tagasi lennupilet maksis 220 eurot.