Kuidas võiks Eesti murda Ungari? Selgitab mees, kes läheb magama pärast südaööd ja ärkab enne kukke ja koitu

„Ungari on Euroopa keskklassi võistkond – väga hea kvaliteediga, väga hea sidemängija on olemas ja nemad toetavad oma mängu kahele kandvale nurgamängijale, kes mängivad Saksamaal Bundesligas,” tutvustas Sagar vastast. Vaata videost, mida ta veel ungarlannade kohta rääkis, kuidas me peaksime nende mängu lahti muukima ja millised näevad välja statistiku tööpäevad EM-il.

Oma lõbusa tervituse on naiste poole teele pannud ka Eesti rahvusmeeskond.



Eesti eeldatav algkoosseis tänases mängus (Eesti Päevalehe ja Delfi pakkumine): sidemängija Julija Mõnnakmäe, diagonaalründaja Kertu Laak, nurgaründajad Kristiine Miilen ja Nette Peit, keskblokeerijad Liis Kullerkann ja Eliise Hollas ning libero Kristi Nõlvak.