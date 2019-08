INTERVJUU | Hollandi temporündaja kiitis Eesti fänne ja selgitas, miks laulab hümni alati viipekeeles

Täna oli üsna lühike mäng.

Jah, vabandust! (Naerab.) Lühike, aga lõbus oli ka, oli palju publikut Eestist.

Muide, me nägime mängu ajal, et kaks Hollandi fänni istusid samuti meie sektoris, Eesti lipud käes.

Ühel varasemal päeval mu ema ja õde vaatasid ka mängu nendega koos. See on tore. Nad on siin esimest korda minu arust, paljud toetajaid kaasas. Meie teadsime, et peame mängima hästi oma mängu ja siis oleme võimelised võitma.

Kas oli üldse hetke, kui mõtlesid, et siit võib tulla pikem mäng.

Esimese geimi alguses pidime natuke kohanema mänguga. Okei, videot me vaatasime, aga päriselt mängimine on teistsugune. Tegime alguses liiga palju vigu, timeout’i ajal rääkisime sellest, et peame hakkama puhtamalt tegutsema. Teadsime, et üldiselt me oleme tugevamad, nüüd on vaja seda näidata.

Kas saaksid lahti rääkida meie lugejatele, miks sa alati hümni ajal viipekeeles kaasa laulad?

Mu õde on kurt. Ühel päeval kolm aastat tagasi ta küsis natuke nagu nalja tehes, et äkki sa laulad kaasa viipekeeles. Ma ütlesid, et uurin võistkonnakaaslastelt, mida nad sellest arvavad. Kõigile meeldis see idee, nii hakkas see pihta.

Ehk sa tõlgid seda sõnumit talle.

Jah. Ja ka kõigile teistele kurtidele inimestele maailmas.

See saadab väga ilusa sõnumi, et nad kõik on kaasatud.

Just!