"Meil oli tunne, et nüüd ei tohi enam midagi sisse jätta. Pingeid ka ei olnud, sest Aserbaidžaan on väga tugev. Tänane mäng oli kirss tordil, asjad sujusid senisest kõige paremini," rääkis Eesti resultatiivseimana 24 punkti toonud Laak.

"Läksime EM-il tõusvas joones. Kui edasi mängiksime, läheks ehk veel paremini. Kahjuks on turniir meie jaoks läbi. Nüüd on meil tunne, et saame ka tugevate vastu hakkama," lisas ta.

Vaata lisaks videost, mida arvas Laak vastaste 198 cm pikkuse staari Polina Rahimova kohta.