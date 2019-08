DELFI VIDEO BUDAPESTIST | Anu Ennok: see oli meie suve lõpu kõige kehvem mäng

"Vastuvõtt oli probleemiks. Eks esimene mäng ning näha oli, et mõned mängijad olid natukene liiga närvis. Ma arvan, et homme on olek juba pehmem," sõnas Ennok Delfile antud intervjuus.

"Ma arvan, et see oli meie selle suve lõpu kõige kehvem mäng. Meil ei tulnud seda oma mängu üldse kuskilt. Sihuke närvilisus ja need pallid, mis nädal tagasi olid lihtsad pallid, need olid täna jube rasked," lisas Ennok.