DELFI VIDEO BUDAPESTIST | Andrei Ojamets koondisega jätkamisest: paraku naiste võrkpallis palka ei maksta, aga ära tuleb ju elada

Küsimusele, kas Ojametsal on soovi koondisega jätkata, selget vastust ei tulnud.

"Ma jätaks praegu sellele vastamata. Hetkel on segased tunded. Ma peaks iseendaga maha istuma ja natuke iseendaga rääkima. Meesteklubiga tegutsemine (Tartu Bigbank) on lisakoormus ja teame väga hästi, et naiste võrkpallis raha ei liigu ja palka ei maksta. Aga ära tuleb elada," rääkis Ojamets Delfi videointervjuus.

"Mul oleks väga hea meel, kui Eestis oleks kas või kaks-kolm poolprofessionaalset klubi, aga neid ei ole. Nagu kuulda, siis meistriliiga klubide arv on kokku kuivanud järgmiseks hooajaks, mis ei ole üldse hea märk," lisas ta.

