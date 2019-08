DELFI RAHVAKÜSITLUS | Mis oleks ideaalne hüüdnimi võrkpallinaiskonnale – kas Siniluiged, Sinilinnud, Tiigrinnad või Leopardiplikad? Või...?

Võrkpallis on koondistele hüüdnimede panemine väga popp. Juba EMile pääsemisega on meie vollenaised end tõestanud ja vääriksid samuti ilusat hüüdnime. Tegime Ungaris Kertemi pargis Eesti fännide hulgas väikese ideekorje, et kuidas võiks võrkpallinaisi kutsuda.

Vaata vastuseid videost ja mõtle ise ka kaasa, kui tuleb huvitav mõte, siis kriba see kommentaariumisse!

Eilses avamängus kaotas Eesti Ungarile 0:3, täna kell 19 on vastaseks Horvaatia koondis, mis näitas eile hambaid Aserbaidžaanile, kaotades lõpuks 2:3 (viies geim 15:17). Delfi on Budapestis kohal ja kajastab kohtumisi nii sõnas kui ka pildis otseblogi vahendusel.