DELFI BUDAPESTIS | Kas põhimängijad jäävad pingile? Hollandi treener selgitas, miks ta austab Eesti naiskonda ja miks EMil palju koosseisu vahetab

Morrisoni sõnul on vint keeratud üle: „Mängijad ei ole õnnelikud, mina ei ole õnnelik. Tean ka, et ülejäänud treeneri ja mängijad maailmas ei ole rahul. Kuid seis on praegu selline, nagu see on. Me üritame seda tulevikus muuta, loodan väga, et FIVB tuleb vastu. Meie andsime osadele mängijatele puhkust Rahvuste liiga ajal, kuus päeva puhkust ei ole ju palju palutud. Ma ei usu, et keegi tööinimestest töötab terve aasta puhkuseta, võrkpallurid harjutavad sisuliselt iga päev kuus tundi.”

Hollandi koondise edust rääkides tõi treener välja kolm punkti. „Riik pole kuigi suur, kuid alaliidul on korralik talendiarendusprogramm. Teiseks on meil vedanud praeguse põlvkonnaga. Minu ülesanne ongi ühendada nii palju kui võimalik – hoida seda põlvkonda tervena ja arendada samal ajal järgmist. Noortega tehakse koondises head tööd. USA-ga võrreldes on aga vahe suur. Seal on 200 mängijat, kes võivad mängida koondise tasemel, siin on 17, nüüd on võib-olla 20, mõned noored on ka juba samal tasemel.”

Delfi on sündmuspaigal kohal ja kajastab mängu otseblogis nii sõnas kui ka piltide näol.