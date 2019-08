BLOGI JA FOTOD BUDAPESTIST | Võrgunaised leidsid mängu üles ja natuke näpistasid Horvaatiat, kuid esimest võitu EM-il tuleb veel oodata

Kui kaks esimest geimi kaotati vastavalt 18:25 ja 17:25, siis kolmas ja kõige pingelisem geim, kus horvaadid andsid oma põhitegijale Samanta Fabrisile pikalt puhkust, kuulus Eestile numbritega 28:26. Viimaseks jäänud neljandas geimis eestlannadel enam püssirohtu ei jätkunud - horvaadid tõid Fabrisi tagasi ja võitsid 25:12.

Eesti parim oli täna Kertu Laak 13 punktiga (+8; rünnak 53%), Nette Peit tõi 11 (-1; 34%) ja Kristiine Miilen 10 silma (+2; 38%). Fabris kogus võitjate poolel 14 punkti (+10; 40%)

Uudist täiendatakse.

Eelinfo:

Eilne avamäng Ungariga läks puhtalt kooliraha maksmise tähe all, Eesti sai geimides 15, 17 ja 15 punkti. Kui tahetakse hellitada lootusi alagrupist edasi saada, tuleks täna Horvaatia vastu võit võtta. Arvestades, et Horvaatia kaotas eile tugevale Aserbaidžaanile 2:3, on see üliraske eesmärk. Sätime lati natuke madalamale - Eesti naiskond võiks üritada näpata tugevalt vastaselt hakatuseks ühe geimi. Vastaste põhikoosseisu on koguni neli mängijat, kel pikkust 1.90 ja enam.

Andrei Ojamets tegi meie koosseisu osas kaks muudatust, täna alustavad Julija Mõnnakmäe, Kristel Moor, Nette Peit, Anu Ennok, Liis Kullerkann, Eliise Hollas ja libero Kristi Nõlvak.

Teises tänases C-grupi matšis on õhtul vastamisi Ungari ja Rumeenia. Võõrustajad tahavad noppida kindlasti tabelisse teise võidu, Rumeenia kaotas eile avavoorus kindlalt Hollandile 0:3.