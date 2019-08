BLOGI JA FOTOD BUDAPESTIST | Võrgunaised leidsid mängu üles ja näpistasid Horvaatiat, kuid esimest võitu EM-il tuleb veel oodata

"Selge see, et oleks tahtnud neljandas geimis veel paremat mängu näha. Aga täna mängisime raudselt paremini kui eile, see on positiivne," rääkis peatreener Andrei Ojamets. "Lakke ma geimi võidust kindlasti ei hüppa, tulime siia natuke teistel eesmärkidel. Aga mulle teab head meelt ja loodan, et see võidetud geim vabastab mängijaid psühholoogiliselt. Meil ikka peas kammitses, ei olnud vaba olekut. Mingis olukorras me jätkuvalt kardame ja kahtlema ja tänu sellele see mäng on tihti rabe. Selle üle on mul tõesti ülihea meel, kuidas me mängisime kaitses. Esimestest pallidest peale. Eriti just Anu Ennok näitas tervele võistkonnale, kuidas tuleb mängida. Läks pallidele järele, pärast hakkasid teised sama tegema. Nii peabki! Me ei saa tugevate vastu teisiti mängida."

Ojamets alustas täna Julija Mõnnakmäe, Kristel Moori, Nette Peidi, Anu Ennoki, Liis Kullerkannu, Eliise Hollase ja Kristi Nõlvakuga. Hästi sekkusid pingilt eile kahvatud olnud Kertu Laak ja Kristiine Miilen, oma töö tegi eesrindlikult ka teises geimis platsile tulnud Eliisa Peit, platsile pääsesid ka Kaisa Bahmatšev, Hanna Pajula ja Ingrid Kiisk.

Homme kell 19 seisab Eestil ees kohtumine Rumeeniaga.

Teises tänases C-grupi matšis on õhtul vastamisi Ungari ja Rumeenia. Võõrustajad tahavad noppida kindlasti tabelisse teise võidu, Rumeenia kaotas eile avavoorus kindlalt Hollandile 0:3.

VÕRKPALLI EM: Eesti - Horvaatia

Ungari võidab teise geimi 25:21 ja viigistab seisu Rumeeniaga.

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/vorkpallinaiskonna-treener-kas-horvaatia-genofond-on-nii-palju-parem-kui-meil-no-vaadake-mitte-uhtegi-laia-puusaga-koik-mangijad-on-pikajalgsed-uliatl?id=87220517

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/delfi-video-budapestist-julija-monnakmae-voidetud-geimist-votame-positiivse-emotsiooni-kaasa?id=87220343

Rumeenia võitis Ungari vastu avageimi 25:23.

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/delfi-video-budapestist-kertu-laak-tana-oli-kodumangu-tunne-ja-kartust-eksida-marksa-vahem?id=87220309

"Selge see, et oleks tahtnud neljandas geimis veel paremat mängu näha. Aga täna mängisime raudselt paremini kui eile, see on positiivne," rääkis peatreener Andrei Ojamets. "Lakke ma geimi võidust kindlasti ei hüppa, tulime siia natuke teistel eesmärkidel. Aga mulle teab head meelt ja loodan, et see võidetud geim vabastab mängijaid psühholoogiliselt. Meil ikka peas kammitses, ei olnud vaba olekut. Mingis olukorras me jätkuvalt kardame ja kahtlema ja tänu sellele see mäng on tihti rabe. Selle üle on mul tõesti ülihea meel, kuidas me mängisime kaitses. Esimestest pallidest peale. Eriti just Anu Ennok näitas tervele võistkonnale, kuidas tuleb mängida. läks pallidele järele, pärast hakkasid teised sama tegema. Nii peabki! Me ei saa tugevate vastu teisiti mängida."

Mh: Niikaua, kui Mõnnakmäe väljakul, võitu ka ei tule. Oleks aeg aru saada, et selle ebakindla hoiakuga ja sooja tõstega mängu sellisel tasemel ei võideta. Siin, Eestis võime ju silma kinni pigistada, maailmas asjalood aga teised. Seda näitas selgelt teine geim. Mõnnakmäe välja ja wolaa.. Mis tal viga? Viga selles, et kodumaal või klubivõrkpallis ei ole sellist pinget, kui vaadata ta mängupilku (läbi tv-kasti küll moonutab), siis üritab hoida positiivset hoiakut, silmad kahjuks hirmul ja 90% tõsted logisevad. Ma ei ole meie neidude vastu, tahan samuti, et meil hästi läheks. Kui sidemängija on ebakindel on terve mäng ebakindel. Kiire näide: kolmas geim, otsustaval momendil, tõstis keegi teine (täpsemalt Kullerkann) ja Laak saab maha löödud. See, et Mõnnakmäe teeb lõpetuseks kena ässa, 5+, nii peabki. Ülejäänud mäng ligadilogadi.

12:25. Horvaatia võtab siiski üsna kindla 3:1 võidu. Aga üks geim on Eestil käes, oleme täna rõõmsad sellegi üle.

12:24. Miileni rünnak.

11:24. Nõlvak ei saa servi kätte.

11:23. Horvaatia serviäss.

11:22. Kullerkann võetakse ka blokiga rajalt maha.

11:21. Miilen lööb blokki.

11:20. Butigan keskelt.

11:19. Miileni rünnak.

10:19. Kahjuks ei jää kaks kolmandata...

10:18. Fabris lööb veel ühe ässa. Tema tagasitulek on mängu saatuse otsustanud.

10:17. Horvaatia serviäss.

10:16. Kullerkannu löök ei jää maha, Fabrisi oma jääb.

10:15. Peit! Nette seekord.

9:15. Horvaatia on üles ärganud ega jäta midagi juhuse hooleks. Enam ei anta, nüüd tuleks võtta.

9:14. Eesti blokk!

8:14. Fabrisi hanitus.

8:13.

7:13. Horvaatia serviviga.

Bahmatšev tuleb Mõnnakmäe asemel sisse.

Viljar Tammeleht: Ojamets jäi magama v, et aega pole maha võtnud :D

6:13. Taas on Miilenil kahene blokk ees.

6:12.

5:12.

5:11. Mlinar auti.

4:11. Ebaõnnestub nii Mõnnakmäe tõste kui ka Miileni löök.

4:10. Miilen lööb kahesesse blokki.

4:9. Sidemängija Brcic hanitab.

4:8. Laak blokist auti.

3:8. Fabris on platsil tagasi ega hellita - mats ja maaühendus.

3:7. Miilen hanitab blokki.

3:6. Mõnnakmäe teeb kaks puudet.

3:5. Kullerkann lööb blokki.

3:4. Miilen!

Pildike eelmise geimi lõpust, emotsioonid olid üleval.

2:4. Nette Peidi rünnak.

1:4.

1:3. Eliisa Peidi serviviga.

1:2. Eliisa Peidi blokk.

0:2. Miilenilt serviviga, seejärel lööb Nette Peit blokki.

Laak on tubli olnud, 11 punkti (+7; rünnak 53%).

Viljar Tammeleht: Vahepeal kadus justjui eneseusk ära aga head närvid naiskonnal :D tublid

28:26. Mõnnakmäe serviäss lõpetab geimi! Eesti on EM-il võitnud oma esimese geimi, tubli! Horvaatia juhib 2:1.

27:26. Miilen lööb julgelt ja tugevalt!

26:26. Mlinar viigistab.

26:25. Laagi rünnak jääb maha! Meie geimpall!

25:25. Klarici närvid ei pea vastu, eksib servil.

24:25. Kullerkann auti. Matšpall nr 2...

24:24. Kullerkann!

23:24. Eesti ei suuda oma võimalusi ära kasutada ja Samadan lööb palli maha. Matšpall...

Ennok asendab Miilenit.

23:23. Samadan viigistab.

23:22. Miilen lööb võrku.

23:21. Raskel hetkel toob Laagi löök vajaliku punkti.

22:21. Samadan keskelt ja edu on sulanud minimaalseks. Ojamets võtab aja maha.

22:20. Peit eksib rünnakul.

22:19. Klarici rünnak.

22:18. Eliisa Peidi rünnak.

21:18. Gamma rünnak.

21:17. Miileni rünnak! Tuleb-tuleb!

20:17.

20:16. Eliisa Peidi rünnak lõpetab pika-pika pallivahetuse.

19:16. Dumancici serviviga.

18:16. Mlinar lööb Mõnnakmäe kätest auti.

18:15. Klarici serv läheb pikaks.

17:15. Peit lööb auti. Horvaatia tegi topeltvahetuse, Fabris tuli tagasi.

17:14. Peit hanitab edukalt.

16:14. Gamma lööb serviässa.

16:13. Popovic-Gamma rünnak.

16:12. Laak lööb teisegi ässa! Kas saame ühe geimi kätte?

15:12. Äss! Autoriks Laak. Hea töö!

14:12. Laak blokist auti.

13:12. Horvaatia rünnak.

13:11. Laagi rünnak.

12:11. Oeh... Nüüd ei saa Nõlvak servi kätte.

12:10. Miilen ei saa Mlinari servi kätte.

12:9. Popovic-Gamma rünnak.

12:8. Laagi hanitus jääb maha.

11:8.

11:7. Peit tagaliinist! Skoor pole laita. Kui esimene geim mängisime alguses ja teine lõpus, siis kangesti tahaks, et nüüd näidatakse head mängu algusest lõpuni.

10:7. Dumancici serviviga.

9:7. Kullerkannu serv auti.

9:6. Kolm punkti järjest Horvaatia rünnakuvigadest.

8:6.

7:6. Mlinar auti.

6:6. Dumancici temporünnak.

6:5. Klaric lööb õnneliku võrgutripsu-serviässa.

6:4.

6:3. Peidi rünnak.

5:3. Dumancici rünnak.

5:2.

5:1. Laagilt hea serv ja Kullerkann lükkab üle tulnud palli maha.

4:1. Kullerkannult blokk! Tuleb-tuleb! Oskame ju küll.

3:1. Miilen tagaliinist.

2:1. Peit nurgast.

1:1.

Eestil platsil Mõnnakmäe, Laak, mõlemad Peidid, Miilen, Kullerkann ja Nõlvak.

1:0. Laagi blokk!

Ei hullu, Eesti lipp lehvib Budapestis jätkuvalt.

17:25. Popovic-Gamma rünnak lõpetab geimi, Horvaatia juhib 2:0. Huvitav, millise koosseisuga Eesti jätkab? Lõpus saadi vahetusmängijatega mingi hoog üles.

17:24. Pajula lööb palli maha.

16:24. Horvaatia ei jõua rünnakule, korralik serv Miilenilt.

15:24. Miilen on käe soojaks saanud, pall jääb maha.

14:24. Laagi serviviga.

14:23. Ilusa sööt ja Kullerkann lööb palli maha.

13:23. Miileni blokk! Tehakse numbrid ilusamaks veidi.

12:23. Miilen!

11:23. Ikic auti. Seda peab küll ütlema, et hoolimata viletsast seisust üritavad meie naised iga punkti eest võidelda.

10:23. Siiski-siiski! Serv oli audis ja meie punkt.

9:24. Horvaatia serviäss. Mainimata on, et Pajula annab puhkust Ennokile.

9:23. Miilen raiub blokki.

9:22.

9:21.

9:20. Võitlust on, aga tulemust mitte - Horvaatia võidab pika pallivahetuse.

9:19. Miileni löök jääb maha.

8:19. Mlinari rünnak.

8:18. Popovitš-Gamma eksib servil.

7:18. Ennok ei saa servi kätte.

7:17. Popovitš-Gamma ründab. Platsile on tulnud Bahmatšev ja Eliisa Peit.

7:16. Miilen ründab blokki.

7:15. ennok blokist auti.

6:15. Fabris on on välja võetud, aga asendaja Popovitš-Gamma ei hellita.

6:14. Horvaatia rünnak.

6:13.

5:13. Laak saab kaitses käe ette ja pall kukub vastase poolele.

4:13. Kullerkann saab palli maha.

3:13.

3:12. Ennok ei saa servi kätte. Miilen vahetab välja Peidi.

3:11. Laak auti.

3:10. Horvaatia kiirrünnak.

3:9. Fabris lõpuks eksib.

2:9. Fabrisi lammutustöö servijoone taga jätkub, ohvriks seekord Peit.

2:8. Peit lööb blokki.

2:7. Fabris põrutab serviässa Ennoki ja Peidi vahele.

2:6. Mõnnakmäe üritab nüüd kahel korral ise rünnata, kuid teda sulustatakse osavalt.

2:5.

2:4.

2:3. Horvaatia blokk võrgus.

1:3. Klarici rünnak.

1:2. Laak saab kohe käe valgeks. Hea märk.

0:2. Samas nüüd läks Ennoki vastuvõtt pikaks.

0:1. Fabrisi rünnak. Täna on meil vastuvõtt parem, aga rünnakul ei saa palli maha.

Teine geim algab, Moori asendab Kertu Laak.

18:25. Moor eksib servil ja geim on läbi. Horvaatia juhib 1:0.

18:24. Peidi hanitus jääb maha.

17:24. Moor püütakse kahesesse blokki. Lõpp on meil ära vajunud kahjuks.

17:23. Ennokile lüüakse serviäss.

17:22. Sööt Kullerkannule ebaõnnestub ja Horvaatia nopib punkti.

17:21. Ennoki vastuvõtt läheb pikaks ja pall naelutatakse kiirelt maha.

17:20. Horvaatia rünnak.

17:19. Peidi ründelöök jääb maha. Hanna Pajula tuleb servima.

16:19. Mlinari rünnak.

16:18. Ennok nikerdas rünnakul palli bloki puutest maha.

15:18. Fabris blokist auti.

15:18. Fabris blokist auti.

15:17. Mlinari rünnak.

15:16.

15:15. Klarici serviviga.

14:15. Hollase temporünnak ebaõnnestub.

14:14.

14:13. Õnneks Fabris seekord servijoone taga väga pikalt ei ole, eksis pallingul.

13:13. Fabris lööb kõva servi ja Nõlvak on võimetu.

13:12. Peidi serviviga.

13:11. Peit blokist auti.

12:11. Eesti kahjuks ei suuda kontrarünnakul löögini jõuda ja Horvaatia karistab ära.

12:10. Moori serviäss.

11:10. Peit muugib lahti kahese bloki.

10:10. Esimene tugevam löök meie poolt, autoriks Moor.

9:10. Fabrisi rünnak.

9:10. Fabrisi rünnak.

9:9. Moori löök jääb maha.

8:9. Peit lööb blokki.

8:8. Ennoki rünnak.

7:8. Mlinari rünnak.

7:7. Klarici serviviga.

6:7. Peidi tagaliinirünnak ebaõnnestub.

6:6. Fabris eksib pallingul.

5:6. Kullerkannul on ees kahene blokk.

5:5. Valus - Fabris tulistab serviässa.

5:4. Fabrisi rünnak.

5:3. Nette Peit lööb serviässa! Siiani on algus lubav.

4:3. Hea võitlus kaitses ja Fabris eksib rünnakul.

3:3. Saame punkti Horvaatia serviveast.

2:3. Horvaatia rünnak. Ennok on kaitses head tööd teinud.

2:2. Kullerkannu blokk lõpetab pika pallivahetuse!

1:2.

1:1. Moori esimene löök läheb kahjuks blokki.

1:0. Mlinari rünnak auti.

Horvaatia on teinud ühe vahetuse, Ikicit asendab Karia Klaric.

Horvaatia on teinud ühe vahetuse, Ikicit asendab Karia Klaric.

Hümnid kuulatud, pall mängu!

Kristel Moor (nr 15) peab täna rünnakuraskuse oma õlgadele võtma.

Andrei Ojamets tegi koosseisu osas kaks muudatust, täna alustavad Julija Mõnnakmäe, Kristel Moor, Nette Peit, Anu Ennok, Liis Kullerkann, Eliise Hollas ja libero Kristi Nõlvak. Seega alustavad meie kaks eredaimat tippu Kristiine Miilen ja Kertu Laak pingil.

Horvaatia alustab ilmselt sama koosseisuga nagu eile. Siis tõi diagonaalründaja Samanta Fabris (190 cm; 1992) koguni 31 punkti. Sidemängijaks oli Bernarda Brcic (192 cm; 1991), nurkades Matea Ikic (185 cm; 1989) ja Lucija Mlinar (180 cm; 1995), keskel Martina Samadan (193 cm; 1993) ja Beta Dumancic (190 cm; 1991) ning liberoks Rene Sain (163 cm; 1997). Ehk nende koosseisus on neli mängijat 1.90 või pikemad. Meil on vaid üks - Liis Kullerkann (193 cm).

Kuuldavasti kavandab Andrei Ojamets täna päris mitut vangerdust algkoosseisu osas.

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/delfi-video-budapestist-mis-toob-fanni-vorkpalli-emile-ja-millised-on-nende-ootused?id=87217865

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/delfi-video-budapestist-vorkpallikoondise-pommitaja-isa-votan-rahulikult-juba-siia-joudmine-oli-onnestumine?id=87217821

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/delfi-rahvakusitlus-mis-oleks-ideaalne-huudnimi-vorkpallinaiskonnale-kas-siniluiged-sinilinnud-tiigrinnad-voi-leopardiplikad-voi?id=87217661

Vahelugemiseks pakume intervjuusid fännidega.

Tere, head võrkpallisõbrad! Loodetavasti on pabistamised nüüdseks pabistatud ja Eesti naised näitavad täna, et oskavad mängida ilusat võrkpalli.