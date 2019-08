BLOGI JA FOTOD BUDAPESTIST | Eesti naiskond pidas EM-il Rumeeniaga maha kõva võitluse, aga unistus edasipääsust on sisuliselt kustunud

Teises tänases matšis alistas Holland Aserbaidžaani 3:0 (15, 23, 23). Homme on Eestil puhkepäev, vastamisi lähevad Holland ja Horvaatia ning Ungari ja Aserbaidžaan.



Nette Peidi arvele jäi 31 punkti (+19; rünnak 49%), Ennok lisas 14, Laak 12, Kullerkann 10 (8 blokki), Mõnnakmäe 5 ja Eliisa Peit 2.

Robi: Tuli küll kaotus aga Nette nime panekut kaalun ikkagi ... 100x parem variant kui Netta!

21:24. Matšpallid...

21:25. Rumeenia lõpetab mängu serviässaga. Eesti võttis vastu kaotuse 1:3 ja nüüd on võimalused EM-il alagrupist edasi saada sisuliselt kustunud, ees ootavad mängud soosikutega. Aga täna oli tore mäng, MVP on kahtlusteta Nette Peit.

21:23. Ennok pannakse blokiga kinni.

21:22. Onyejekwe keskelt.

21:21. Mõnnakmäe, mida sa teed?! Serviäss!

20:21. Ennok leiab kaheses blokis pilu ja surab palli sealt läbi. Elame veel! Tagasivahetus.

19:21. Rumeenia rünnak.

19:20. Budai rünnak.

19:19. Budai auti ja seis viigis.

18:19. Rumeenia rünnak.

18:18. Nette Peidi serviäss! Kangesti tahaks, et Eesti võidaks, siis näeks, palju neid Nettesid üheksa kuu pärast sünnib :)

17:18. Ei olnudki võrgus.

17:19. Vilistatakse Ennokile võrgus olemine, aga võtame videovaide...

17:18. Nette!

16:18. Laak auti. Moor ja Bahmatšev tulevad platsile.

16:17. Laak!

15:17. Rogojinaru rünnak.

15:16. Nette blokist auti.

14:16. Rumeenia temporünnak.

14:15. Rumeenia serviviga.

13:15.

Robi: Kui Eesti võidab panen tütrele nimeks Nette ja kohe kui püsti suudab seista lähev võrgutrenni!

13:14. Laak lööb blokki.

13:13. Ennok!

12:13. Rumeenia side teeb selle kohe tagasi.

12:12. Mõnnakmäe särab väga täpse sööduga vastaste tahanurka.

11:12. Ennok lööb võrku.

11:11.

11:10. Budai auti.

10:10. Nette tulistab serviässa!

9:10. Nette Peit! Loodame, et ta peab vastu ega väsi, koormus on olnud tal suur.

panda: Huvitav miks Moori ei proovita

8:10. Rogoijnaru rünnak.

8:9.

8:8. Trica kobistab serviässa läbi võrgu ja ongi viik.

8:7. Budai rünnak.

8:6. Trica löök.

8:5. Kullerkannu löök jääb maha.

7:5.

7:4. Laak!

Võitlust on!

6:4. Nettelt kaunis hanitus tahanurka.

5:4. Rumeenia temporünnak.

5:3. Laagilt blokk!

4:3.

4:2.

3:2. Mõnnakmäe blokk!

2:2.

2:1. Ennok lööb palli jõuga maha.

1:1. Budai auti.

1:0. Rumeenia rünnak auti.

19:25. Ennok ei saa servi kätte ja Budai viib Rumeenia ette 2:1.

19:24.

19:23. Peit rippus õhus kaua ja pani bloki.

18:23. Fales astub servijoonele.

17:23. Nette Peit auti.

17:22. Budai tüürib Rumeeniat geimi võidu suunas.

17:21. Hädarünnak, Peit lööb kahesesse blokki.

17:20.

17:19. Budai rünnak.

17:18. Nette Peit!

Reaktsioon mainitud challenge'i otsusele - aga meie tahtsime, et kontrollitakse hoopis blokipuudet! Tundub, et kohtunikud puterdasid midagi.

16:18. Rogojinaru rünnak.

16:17. Rumeenia rünnak.

16:16. Rumeenia serviviga.

15:16.

14:15. Ennok auti.

14:14. Kullerkannu serviviga.

14:13. Kullerkann!

13:13.

13:12. Laak!

Challenge ja punkt antakse ära.

13:11. Nette blokist auti.

12:11. Nette Peit ei saa servi kätte, äss.

12:10.

12:9. Kullerkann blokeerib!

11:9. Iancu eksib servil.

10:9. Eliisa Peidi serviviga.

10:8. Eliisa Peidilt äss!

9:8. Buterez pikalt auti.

8:8. Nette Peit!

7:8. Nõlvak ei saa Trica keerutavat planeerivat servi kätte.

7:7. Rumeenia rünnak.

7:6. Hull päev on Nette Peidil - võimas blokk!

6:6. Rumeenia serviviga.

5:6.

5:5. Peit tagaliinist.

4:5.

4:4. Rumeenia serviviga.

3:4. Onyejekwe keskelt.

3:3. Kullerkannult veel üks blokk!

2:3.

2:2. Iancu eksib servil.

1:2. Ennok ei saa servi kätte.

Kullerkannul on kirjas 6 blokki juba.

1:1. Budai blokist auti.

1:0. Nette Peit jätkab resultatiivselt.

Nette Peit 19, Ennok 10, Laak 8, Eliisa Peit 1 ja Mõnnakmäe 1 punkt. Nette kasutegur on koguni +13. Ennok on hoidnud servi vstuvõtu hästi, see meil täna 62% (rünnak 38%).

32:30. Olemas! Eesti lõpetab hiidgeimi serviässaga ja seis viigis. Autoriks ässal Nette Peit, kes tegutses hästi geimi lõpus.

31:30. Nette Peit tagaliinist!

30:30. Nette Peit! Blokist auti.

29:30. Laagi löök tabab antenni.

29:29. Peit blokist auti.

28:29.

28:28. Balintoni eksib pallingul.

27:28. Butereze rünnak.

27:27. Laak ei värista - pall punktiks!

26:27. Ennok ei saa servi kätte ja Rumeenia lööb palli maha.

26:26. Fales nurgast.

Tagasivahetus, Mõnnakmäe ja Laak sisse.

26:25. Ennok!

25:25. Trica toks-löök jääb maha.

25:24. Kullerkann blokeerib sidemängija hanituse! Fenomenaalne!

24:24. Ennoki löök ei jää maha ja Rumeenia karistab ära.

24:23. Fales keskelt.

Aga ei olnud mingit võrgupuudet.

Challenge!

24:22. Peit osavalt kätest auti ja geimpallid...

23:22. Looduslaps paneb Nette Peidile monsterbloki. Noh, võimsa bloki.

23:21. Laak jälle! Blokist auti. Moor tuleb blokki tugevdama. Ka Bahmatšev sisse.

22:21. Butereze rünnak.

22:20. Laak!

Pall oli audis.

panda: Huvitav palju Laak ära löönud 2 palli?

21:20. Eesti sevriviga. Võetakse videovaie...

21:19. Lapsik viga Budailt - pall kõrges kaares auti.

20:19. Laak!

19:19. Peit ei saa servi kätte ja pall lüüakse kiirelt maha.

19:18.

19:17. Peit tagaliinist! Eesti rünnak on natuke kokku jooksnud, kogu aeg on blokk ees.

panda: Moor võiks platsile saada.

18:17. Ennoki rünnak jääb mängu, Budai lööb ära.

18:16. Laak rammib ühesesse blokki.

18:13. Budailt võimas rünnak tagaliinist.

18:14. Ennok tassib Eestit.

17:14. Laak blokki.

17:13. Ennok mängib kahese bloki kavalusega üle.

16:13. Buterez eksib rünnakul.

15:13. Trica löök nurgast.

15:12. Rumeenia serviviga.

14:12.

14:11. Looduslaps Onyejekwe taas keskelt, teda on raske kinni saada.

14:10. Kullerkannult blokk!

13:10. Ennok!

Võitlust on!

12:10. Nette Peit blokist auti.

11:10. Balintoni hanitab.

11:9. Täna on Anu-päev, jälle toidab Ennok Eestit.

Challenge näitab, et siiski ei astunud.

11:9. Kogenud Fales teeb lihtsa apsu, astub servides joonele.

10:9. Looduslaps surub võrgu peal Eliisa Peidi jõuga ära.

10:8. Mõnnakmäe serviviga.

10:7. Ennok sulustab Baciu löögi. Täna on blokke ikka tulnud, vastas pole ka sellised kraanad, nagu eile Horvaatia koondises.

9:7. Baciu auti.

8:7. Mõnnakmäelt serviäss!

7:7. Ennok nurgast.

6:7.

6:6. Nüüd teeb Kullerkann käed "blokiseks"!

5:6. Nette Peidi serviviga.

5:5.

3:5. Maruvõimsalt lööb Onyejekwe palli maha.

3:4.

3:3.

2:3. Looduslapseks kutsutud vastaste keskblokeerijad näitab taas häid füüsilisi võimeid ja sulustab Kullerkannu.

2:2. Nette Peit!

1:2.

1:1.

1:0. Eesti võidab ülipika pallivahetuse, Nette Peidilt blokk.

23:25. Budai sulustab ka Laagi löögi ja nii see geim kahjuks lõppes. Rumeenia juhib 1:0. Kahju, väga valus, juhiti ju 16:11 ja 22:18.

23:24. Budai blokk Nette Peidile.

23:23. Ja nüüd Onyejekwe viigistab.

23:22. Varem mainitud "looduslaps" vajutab taas keskelt.

23:21.

23:20. Ennok lööb väga osavalt blokist mööda!

22:20. Pikk pallivahetus, Budai lõpetab selle täpse löögiga.

22:19. Mõnnakmäelt veel hea serv, kuid nüüd lööb Rumeenia palli maha.

22:18. Rumeenia blokk võrgus.

21:18. Hea serv Mõnnakmäelt ja Laak nopib punkti.

20:18. Ennokilt vajalik punkt.

19:18. Laak blokki. Ojamets võtab aja maha.

19:17. Imeline kaitse Eesti poolt, kuid Rumeenia lööb korduspalli maha.

19:16. Eliisa Peidi rünnak ei jää maha, Trica lööb ära.

19:15. Laak tagaliinist võimsalt!

18:15. Rumeenia rünnak.

18:14. Nette Peit lööb ilusti kõrgelt palli maha.

17:14. Laak eksib samuti pallingul.

17:13. Rumeenia serviviga.

16:13. Looduslaps Onyejekwe vajutab temporünnaku ülevalt alla.

16:12. Peidi serviviga.

16:11. Budai lööb auti, vastased on närvis.

15:11. Laagi-Kullerkannu blokk peab.

14:11. Nette Peit haamerdab võimsalt.

Eestlannadel on põhjust rahul olla, Rumeenia võttis timeouti.

13:11. Budai lööb auti.

12:11. Laagi blokk!

11:11. Nette Peit kätest auti.

10:11.

10:10. Fales eksib servil.

9:10. Budai kipub hoogu minema, taas pall maas.

9:9. Budai.

9:8. Eliisa Peit paikab rünnakul Mõnnakmäe madala tõste ja hanitab.

8:8. Nurgaründaja Budai viigistab.

8:7. Laak saab kaitses palli kätte, kuid tekib segadus ja keegi ei jätka.

8:6. Ennok virutab palli maha.

7:6. Trica hanitus jääb maha.

7:5. Kullerkann!

6:5. 175sentimeetrine Ennok blokeerib Baciu (184 cm) löögi - vägev!

5:5. Peit hanitab tagaliinist rünnates palli maha, hea kaitse meie poolt.

4:5. Blokk! Kullerkann paneb Baciu kinni.

3:5. Nette Peit lükkab võrgu kohalt palli maha.

2:5. Baciu rünnak. Temaga tuleb midagi ette võtta kiiremas korras.

2:4. Nette Peit lööb palli maha.

1:4. Baciu on toonud juba kolm punkti.

1:3. Baciu rünnak.

1:2. Laak suudab raske palli maha lüüa.

0:2. Nette Peidi löök võrku.

0:1. Diagonaalründaja Baciu saab kohe käe valgeks.

... Nette Peit, Mõnnakmäe, Kullerkann, Eliisa Peit, Ennok, Laak ja libero Nõlvak. Pall mängu!

Eesti algkoosseisus on...

Kristiine Miileni tuju soojendusel on väga hea.

Fännid on kohal ja valmis.

Ennustan, et Eesti alustab täna koosseisus Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Kristiine Miilen, Anu Ennok, Liis Kullerkann, Eliisa Peit ja Kristi Nõlvak.

Holland pole siiani kaotanud EM-il ühtegi geimi, Aserbaidžaan kaotas mängu 15:25, 23:25 23:25.

Tiisaar ja Nõlvak MK-etappi siiski ei võida, teine geim kuulub selgelt lätlastele 21:14 ja Eesti paar kaotab mängu 0:2. Aga meeste karjääri parim koht ja rekordiline MK-punktide hulk on tõsiasi. Õnnitlused!

Samal ajal võitis Holland teises geimis Aserbaidžaani 25:23 ja juhib 2:0.

Jurmala finaalmängu avageim oli dramaatiline. Nõlvak ja Tiisaar alustasid enesekindlalt, eksisid vähe, leidsid rünnakul eri lahendusi. Lust vaadata! Ent eduseisus 20:17 ei suudetud geimpalle realiseerida, eksiti ja lõpuks võitsid lätlased 23:21.

Tervitused, võrkpallisõbrad! Praegu käib päeva esimene mäng ja Holland ei halasta - avageimis sai Aserbaidžaan kõigest 15 punkti!