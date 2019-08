BLOGI BUDAPESTIST | Milline lõppakord! Eesti naiskonna imeline mäng jahmatas soosikut ja lõi EMil ajakava sassi

Eesti kasuks tõi Kertu Laak 24 (+15), Liis Kullerkann 18 (+15; rünnak 63%, 6 blokki) ja Anu Ennok 14 (+6) punkti. Vastaste resultatiivseim oli Rahimova 27 punktiga. STATISTIKA

"Muidugi lõpus lootsime juba võita, aga see üks punkt näitab meile, et suudame mängida ka selliste tugevate riikidega nagu Aserbaidžaan," lausus koondise kapten Julija Mõnnakmäe. "Võitlesime lõpuni, hambad ristis, lõpuks surus Rahimova meid serviga ära. Mina ise mõtlesin enne turniiri, et eesmärgiks võiks olla edasipääs. Samas teadsin, et selleks peame väga-väga hästi mängima, kõik vastased siin on väga head. Kokkuvõttes jään rahule. Kripeldama jääb vaid see avamäng Ungariga ja kohtumine Rumeeniaga, mis oleks võinud olla võidumäng. Sisuliselt läksime siin iga mänguga paremaks."

HÄÄLETUS | Kes oli Eesti EM-koondisest sinu personaalne lemmik?

Eesti - Aserbaidžaani galerii:

Enne mängu: EM-il debüteeriv Eesti naiskond on kaotanud siiani kõik neli mängu, Ungarile ja Hollandile kuivalt, Rumeenialt ja Horvaatialt saadi kätte üks geim. Aserbaidžaan on võitnud kaks matši ja kaotanud ühe.

EM-iks valmistuv Eesti rahvusmeeskond peab soomlastega kolm kontrollmängu. Esimene toimub täna kell 18.00 Seinäjokis, seejärel homme peetakse Vantaas mitteametlik kohtumine (publikule suletud) ning lõpetuseks mängitakse uuesti Vantaas reedel kell 16.30. Kui koondise kapten Kert Toobal ikka tänaseks mänguks üles antakse, jõuab ta väga võimsa tähiseni - 300 mängu Eesti koondise särgis.

Meeste mänguga saad end kursis hoida SIIN.



VÕRKPALLI EM: Eesti - Aserbaidžaan

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/haaletus-kes-oli-eesti-em-koondisest-sinu-personaalne-lemmik?id=87264387

Ühtlasi keeras Eesti uskumatu mäng ajakava täiesti pea peale, sest kirjade järgi peaks algama juba 11 minuti pärast Ungari ja Horvaatia kohtumine.

11:15. Selle suurepärase mängu lõpetab Nette Peidi löök blokki. Aserbaidžaan pääseb siiski kaotusest, võites 3:2. Aga müts maha meie naiste ees - milline lõppakord!

11:14. Rahimova serviäss.

11:13. Rahimova rünnak. See on nagu loodusõnnetus, raske on midagi selle vastu teha.

11:12. Laak leiab kaheses blokis pilu ja lööb sealt läbi!

10:12. Kiiski serviviga.

10:11. Samadova serviviga. Kiisk servima.

9:11. Rahimova, ikka see 198sentimeetrine Rahimova lööb palli maha.

9:10. Blokipuude oli!

8:11. Ennoki löök auti. Challenge...

8:10. Samadova blokk Ennokile.

8:9. Rahimova rünnak.

8:8. Rahimova viigistab.

8:7. Ennok viib Eesti ette! Mis toimub?!

7:7. Ennok!

6:7. Miilen blokki.

6:6.

5:6. Kullerkannu serviäss!

4:6. Mõnnakmäe blokk!

3:6. Laak!

2:6. Kullerkann lööb blokki.

2:5. Aserbaidžaani rünnak jääb maha.

2:4. Lõpuks Rahimova eksib.

1:4. Rahimova lööb hirmkõva servi.

1:3. Hasanov rünnak.

1:2. Laagi servi vastuvõtt ebaõnnestub.

1:1. Nõlvak saab kaitses pallile käed alla, kuid kahjuks lendab see auti.

1:0. Laagi blokk!

25:22. Olemas! Seis viigis ja tuleb viies geim. Super! Eesti võit oleks EMi suurim üllatus siiani.

24:22. Miilen auti. Ojametsa timeout.

24:21. Rahimova rünnak.

24:20. Kiriljuki serv auti.

23:20. Ennoki vastuvõtuviga.

23:19. Rahimova rünnak.

23:18.

22:18.

Challenge ja tuleb välja, et serv oli audis.

23:17. Ennoki serviäss! Tuleb-tuleb!

22:17.

Sven: Loodame ,et Eesti saab vähemalt ühe punkti tabelisse

Sven: Täiesti uskumatu

21:17.

Samal ajal treeneripingil...

21:16. Ennok lööb blokki.

Bahmatšev sisse.

21:15. Rahimova rünnak.

21:14. Laagil on täna imeline päev, jälle lööb palli maha.

20:14.

20:13. Samadova rünnak.

20:12. Kullerkannult serviäss. Täiesti uskumatult hästi tegutseb Eesti koondis täna.

19:12. Laak!

18:12. Hasanova rünnak.

18:11. Miilenilt serviäss!

17:11. Superpunkt! Imeline kaitse Miilenilt ja Kullekann paneb Rahimovale bloki!

16:11. Kullerkann saab lõpuks selle võimsa Rahimova blokiga kinni!

15:11. Miilen!

14:11. Rahimova lajatab serviässa, Nõlvakul polnud suurt midagi teha.

14:10. Rahimova hanitab.

Aserbaidžaan saab ka kollase kaardi. Ja kõik õige, meie punkt.

14:9. Miileni rünnak. Võetakse challenge...

13:9. Laak jätkab täpselt pommitamist.

12:9. Miilen lööb kahesesse blokki.

12:8.

12:7. Vastase serviveast meile punkt juurde.

11:7.

11:6. Laagil on täna seda mõnusat enesekindlust, jälle lööb palli maha.

10:6. Oligi pall audis!

9:7. Rahimova rünnak. Tundus, et oli audis... Videovaie näitab tõtt.

9:6. 175-sentimeetrine Ennok on täna kõrge blokiga hästi hakkama saanud, saab nüüdki.

8:6. Samadova rünnak.

8:5. Laak!

7:5. Rahimova põrutab nüüd vahelduseks auti.

6:5. Mõnnakmäe kostitab vastaseid serviässaga!

5:5. Tõesti ilus punkt, mitu head kaitsepuudet ja Ennok lööb ära.

4:5.

4:4. Kullerkannu rünnak.

3:4.

Vahemärkuseks: Rahimova on kogunud 15 punkti, kasutegur +13, rünnak 60%. Laagil punkte 16, Kullerkannul 11, Ennokil 8.

3:2. Miilen blokist auti.

2:2. Hasanova rünnak.

2:1. Laak auti.

2:0. Aserbaidžaani tagaliini mängija hüppas blokki, meie punkt.

1:0. Kullerkann keskelt.

22:25. Selline lõpp siis sellele geimile - vastaste servi vastuvõtt läheb pikaks, kuid pall kukub meie poolele. Aserbaidžaan on teise geimi ehmatusest toibunud, hiiglaslik Rahimova tassis neid selles geimis võidule.

22:24. Laagi rünnak!

21:24. Servima tulnud Hanna Pajula eksib.

21:23. Laagi blokk!

20:23. Rahimova, kelle rünnakukõrgus on koguni 3.30, paneb Miilenile bloki.

20:22. Aserbaidžaan toetub nüüd üksnes Rahimovale, kelle hanitus toob punkti juurde.

20:21. Ališanova eksib servil.

19:21. Rahimova, jälle tema.

19:20. Rahimova rünnak.

19:19. Ennok lööb läbi kahesest blokist. No sellist pulli Aserbaidžaan ei oodanud, ilmselt loodeti praegu juba duši all olla.

18:19. Servimas käinud Kiisk paraku nüüd eksis.

18:18. Täna hiilgavalt esinenud Ennok paneb bloki.

17:18. Laak!

16:18. Hiidnaine Rahimova on kurjaks aetud ja tulistab sevriässa.

17:16. Miileni serviviga.

16:16. Bezsonova lööb auti.

15:16. Laagi rünnak.

14:16. Hasanova blokeerib Laagi löögi.

14:15.

14:14. Ilus täpne löök Ennokilt ja seis viigis!

13:14. Laagi rünnak. Mõnnakmäe naaseb.

12:14.

12:13. Laak! Eesti võidab ülipika pallivahetuse, Ennok tõi üles tõelise pommlöögi.

11:13. Samadova rünnak.

Bahmatšev asendab Mõnnakmäed.

11:12. Hollase rünnak ei jää maha, Rahimova oma jääb.

11:11. Miileni löök sulustatakse ja seis ongi viigis.

11:10. Samadoa hanitus jääb maha.

11:9. Samadova rünnak.

11:8. Hollas keskelt!

10:8. Ennok lööb auti. Aserid võitlevad nüüd küll absoluutselt täiega, kui mängu eel oli väike alahindamine sees, siis nüüd on mõistetud, et täna Eestiga nalja ei ole, kolme punkti nimel tuleb pingutada.

10:7. Aserbaidžaan võidab pika pallivahetuse.

10:5. Ennok nurgast!

Vahepeal oli skoor tagurpidi, 10:6 on õige seis. Vabandame, tegu oli tehnilise apsuga :)

5:9. Ennok blokist auti.

5:8. Hollasel on blokk ees.

4:8. Rahimova raiub tagaliinist palli maha.

8:3. Ennok nikerdab kuidagi raskest olukorrast palli blokist maha. Seis on ilus.

7:3. Mõnnakmäe hanitus!

Aserbaidžaani mäng on läinud ühekülgseks, enamus palle riputatakse kõrgele 198sentimeetrisele Rahimovale.

6:3. Miileni pommlöök.

5:3. Ennok blokist auti.

4:3 Kullerkannult blokk! Täna juba neljas.

3:3. Miileni serv on audis.

3:2.

2:2.

2:1.

2:0.

1:0. Laagi planeeriv serv kukub segamatult maha - äss!

Olku: Eesti eesmärk oli turniiril mõni geim võita aga kolme geimi võiduga turniiri jooksul oleme võitnud juba ühe mängu. See, et need geimid pole olnud ühes mängus on pisiasi, mille kallal pole vaja närida :)

25:18. Vastaste serviviga ja seis on viigis! Aserite näod on ausalt öeldes üsna jahmunud, ju oodati siit kerget jalutuskäiku.

24:18. Miileni rünnak blokki.

24:17. Miilen blokist auti!

23:17. Laak nurgast. Kaks punkti veel...

22:17. Rahimova rünnak.

22:16. Rahimova tulistab läbi Eesti kahesest blokist.

22:15. Aserbaidžaani rünnak.

22:14. Hea vastuvõtt Miilenilt, täpne tõste ja Hollas vormistab punkti.

21:14.

21:13. Miileni rünnak. Pajula Hanna tuleb servima.

20:13. Suures hädas on Aserbaidžaan toonud Rahimova uuesti platsile. Ta toobki kohe punkti.

20:12. Kullerkann!

19:12. Laagilt serviviga.

19:11.

Mõnnakmäe tuleb, Bahmatšev läheb.

18:11. Laak!

17:11. Samadova rünnak.

17:10. Kiriljuk auti.

16:10. Kullerkann hanitab. Platsil on elu, see on tore võrkpall.

15:10. Vastased kingivad veel ühe punkti oma rünnakuveast. Oo ilus skoor, püsi veel :)

14:10. Laagilt blokk! Eesti võitleb ja mis veel tähtsam - usub!

13:10. Ennoki ilus kaitsemäng ja Miilen lööb palli maha! Eesti on teinud 6:1 spurdi.

12:10. Kiriljuko lööb auti.

11:10. Hasanova tegi lapsiku vea, viskas servides palli üles ja püüdis kinni.

10:10. Miilen lööb blokki.

10:9. Laak!

9:9. Ennoki serviäss viigistab seisu.

8:9. Vastase rünnakuviga.

7:9. Punkt juures vastase serviveast.

6:9. Hollas lööb ühesesse blokki. Mõnnakmäed asendab Bahmatšev.

6:8. Hollase rünnak.

5:8. Vastaste temporünnak.

5:7. Laak ründab.

4:7. Miilen ei saa servi kätte. Ilusad hetked vahelduvad koledatega kiiresti.

4:6. Kullerkann ei ulatu Mõnnakmäe tõstetud palli ründama.

4:5. Miilen tulistab serviässa ja emotsioon on platsil tagasi.

3:5. Kullerkannult veel üks blokk! Avageimis tõi ta meie parimana kuus punkti.

2:5. Midagi rõõmsat sekka - täna heas hoos olev Kullerkann paneb bloki.

1:5. Servi vastuvõtt on kadunud ja väljakul on paanikat näha.

1:4. Aserbaidžaani serviässa ja järel võtab Ojamets aja maha.

1:3.

1:2.

1:1. Miilen lööb auti.

1:0.

20:25. Rahimova löök lõpetab geimi, Aserbaidžaan juhib 1:0.

20:24. Vastaste rünnakuviga.

19:24. Rahimova rünnak tuuakse üles ja Hollas sokutab palli vastase poolele.

18:24. Eesti on taga, aga võitleb püüdlikult, Hollaselt blokk.

17:24. Samadova rünnak.

17:23.

17:22. Bezsonova eksib pallingul.

16:22. Miilen lööb auti. Eesti võtab videovaide.

16:21. Bezsonova serviäss. Ennok tuleb vahetusest.

16:20.

16:19. Rahimova esimene löök toob kohe punkti.

16:18. Kullerkann nurgast. Ingrid Kiisk tuleb servima.

198-sentimeetrine Polina Rahimova tuli platsile.

15:18.

15:17. Blokipidu! Nüüd peaosas Kullerkann.

14:17. Mõnnakmäelt blokk.

13:17. Peidi rünnak.

12:17. Laak lööb auti ja Aserbaidžaan kipub eest ära libisema.

12:16. Kiriljuk lööb serviässa Miileni ette.

12:15. Peidil on ees kõrge kahene blokk ja seda ta murda ei suuda.

12:14. Laagi serv võrku.

12:13. Kullerkann keskelt.

11:13. Peit blokki.

11:12. Kullerkann lööb teisest puutest palli maha.

10:12. Azizova lööb auti.

9:12. Miilen ründab tagaliinist auti.

9:11.

9:10.

9:9.

8:9.

8:8. Mõnnakmäele vilistatakse kaks puudet.

8:7. Mõnnakmäe serviäss.

7:7. Laagi blokk.

6:7. Punkt serviveast juures.

5:7. Hollas on võrgus.

5:6.

5:5. Peidi vastuvõtt läheb pikaks, karistatakse ära.

5:4. Hasanova nurgast.

5:3. Laak!

4:3. Bezonsova auti.

3:3.

3:2. Kullerkann nurgast.

2:2. Peit lööb kõvasti, paraku selgelt auti.

2:1. Laagi serviviga.

2:0. Laagi rünnak.

1:0. Kullerkannu rünnak.

Rahimova esimese hooga Aserbaidžaani koosseisus platsile ei tule, kuid ka asendaja Margarita Azizova on kibe käsi.

Eesti algkoosseisus on Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Kristiine Miilen, Nette Peit, Liis Kullerkann, Eliise Hollas ja libero Kristi Nõlvak.

Ja läheb asjaks. Viimast korda eestlannade jaoks sel EMil. Loodame, et suudavad panna turniirile võitlusliku punkti. Aserbaidžaan on muidugi kõva, nende põhidiagonaalründaja Polina Rahimova (198 cm) on väga võimas.

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/intervjuu-hollandi-temporundaja-kiitis-eesti-fanne-ja-selgitas-miks-laulab-humni-alati-viipekeeles?id=87257435

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/hollandi-volletaht-sogedast-ikkest-toost-ja-lobust-ning-kuressaare-halli-porandast?id=87252077

https://epl.delfi.ee/sport/ojamets-kui-holland-on-pilvelohkuja-80-korrus-siis-meie-25?id=87254585

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/delfi-video-mis-tunne-on-17aastase-debutandina-sattuda-maailma-tippude-turmtule-alla?id=87254193

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/naisteem/blogi-budapestist-eesti-vorkpallinaiskond-kaotas-emil-ulitugevale-hollandile-kindlalt?id=87249773