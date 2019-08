48, 61, 57. Mitu punkti Eesti saab? Holland jätkas EM-il purustustööd

See mäng saab olema tõeline proovikivi maailma absoluutse tipuga ja geimi võit oleks ime. Holland on Budapestis geimide ja punktide osas olnud väga „kitsi”. Ühtegi geimi ei ole EM-il veel kaotatud, avavoorus loovutati Rumeeniale 48 silma (21, 18, 9), seejärel C-grupi teiseks soosikuks peetud Aserbaidžaanile 61 (15, 23, 23) ja täna Horvaatiale 57 (16, 18, 23).

Hollandi võistkond on pikk ja võimas, aga ka tehniliselt heal tasemel. Tänase koosseisu keskmine pikkus näiteks oli 190 sentimeetrit, Eesti eilsel algkoosseisul kõigest 180. Seega kindlasti on vastas meil väga kõrge blokk.

Teises tänases C-grupi matšis lähevad vastamisi Ungari ja Aserbaidžaan, mõlemal on siiani üks võit. Gruppi juhib kolme võiduga Holland, Rumeenia on kahe võiduga hetkel teine. Eestil on kirjas kolm kaotust, Ungarile jäädi alla kuivalt, Horvaatiale ja Rumeeniale 1:3.

Teised tänased mängud (osad pole lõppenud):

A-grupp

Prantsusmaa - Serbia 1:3

Türgi - Bulgaaria

B-grupp

Itaalia - Belgia 3:0

Poola - Ukraina

D-grupp

Saksamaa - Venemaa

Slovakkia - Valgevene