Võrkpalligeeniust ähvardab vahistamine: ma ei ole halb isa, eksnaine on mind seitse aastat "kottinud"

Peamiselt 2000. aastatel võrkpallimaailmas ilma teinud Giba sai oma endise abikaasa Cristina Pirviga kaks last, kes on tänaseks 12- ja 16-aastased.

Rumeenlanna nõuab Gibalt 47 600 eurot, kusjuures nõue on sees olnud juba alates 2018. aastast, kirjutas väljaanne Globo.

Giba sõnul leppis ta 2013. aastal Pirviga kokku, et elatisraha suurus on 1500 eurot kuus. Võrkpallur väidab, et suurema osa ajast pole tal olnud piisavalt tasuvaid töökohti, et sellist summat välja käia.

Muuhulgas on Giba töötanud rahvusvahelise võrkpalliliidu saadikuna. 2018. aastal andis ta näidistreeningu ka Eestis. Giba Eesti-külastuse kohta loe pikemalt SIIT.

Võrkpallur ütles Globole, et kõige enam saaks ta Pirvile ühes kuus maksta 1000 eurot.

"Mul on vaikimisest kõrini. Mind on seitse aastat "kotitud". Cristina Pirv on kogu aeg ajakirjanike juures käinud ja lapsi avalikkuses eksponeerinud. Nii ei tohi meie lastega teha. Kui ma oleks halb isa, nagu ta ütleb, siis miks nad mulle iga päev helistavad ja sõnumeid saadavad?" pahandas Giba.

Pärast lahutust jagasid Giba ja Pirv vara nii, et viimane sai endale kõik ühiselt ostetud vara: luksuskorter Brasiilias Curitibas ning kaks korterit ja maja Rumeenias. Endise sporditähe advokaadi sõnul on Pirvi sissetulek piisavalt suur, et laste eest hoolitseda. Lisaks üüritulule on Pirv Rumeenias võrkpalliakadeemia omanik ja ta töötab ka motivatsioonikõnelejana.

Giba tuli 2004. aastal Brasiilia koondisega olümpiavõitjaks, 2008. ja 2012. aastal tuli ta olümpial koodisega hõbedale. Teda loetakse 2000. aastate parimate võrkpallurite hulka.