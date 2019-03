Venemaa võrkpallikoondise peatreeneriks palgati soomlane!

Sammelvuo on juba aastaid end heas küljest näidanud, mida tõestavad eriliste tähtedeta Kemerovo Kuzbassi kõrged kohad Venemaa Superliigas, kirjutab volley.ee.

Ta on ise olnud tippmängija - Euroopa Meistrite liiga võitja, treenerina Soome koondise eesotsas. Ta on ära õppinud vene keele, kiitvalt kajastab tema tegemisi vene press. Soomlane tegutseb mõõduka kaasaelamisega platsi kõrval, ei käratse, ei protsessi. On kostunud hääli, et Sammelvuo tulek annab impulsi kogu Venemaa võrkpallielule nii klubides kui koondises.

Koondisele on viimasel ajal jõukohased olnud vaid Euroopa meistrivõistlused, kättesaamatud MM-medalid. Sammelvuo, näitas juba koondise kandidaatide nimekirja koostades, et ei pelga ka üllatavaid otsuseid. Ta ei kutsunud esimesse laagrisse koondise kauaaegset sidemängijat Sergei Grankinit, sama ootamatu oli noorukese Kirill Kletsi kaasatõmbamine. Nimekiri on pikk, ennast näitama pääsevad ka aastaid koondise huviorbiidist eemal olnud veteranid.