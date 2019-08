Venemaa võrkpallikoondise abitreener sattus rassismiskandaali

Nimelt otsustas Itaalia päritolu Busato võitu tähistades poseerida fotograafile nii, et tõmbas silmad pilukile, imiteerides sellega korealannasid.

Lõuna-Korea võrkpalliliit esitas nii Rahvusvahelisele Võrkpalliliidule (FIVB) kui ka Venemaa alaliidule ametliku kaebuse ning lisaks nõutakse Busatole karistust.

"Tahame välja selgitada, kas selline käitumine on FIVB-i poolt karistav," seisis Lõuna-Korea liidu pressiteates. "Otsustasime esitada kaebuse, et kindlustada, et sellist käitumist edaspidi ei toimuks."

Busato ise ega Venemaa võrkpalliliit pole vahejuhtumit avalikult kommenteerinud.