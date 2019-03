Renee Teppan kuulus küll Belchatowi koosseisu, ent väljakul ei käinud. Teatavasti segab eestlasest diagonaalründajat seljavigastus, vahendab Võrkpall24.ee.

Gheorghe Cretu ja Alar Rikbergi juhendatav Rzeszowi Asseco Resovia alistas võõrsil Bydgoszczi Keemiku 3:1 (20, -22, 16, 15).

Viimasel ehk kuuendal medalimängudele viival positsioonil on hetkel Zawiercie, kes on kogunud kaks vooru enne põhiturniiri lõppu 37 punkti. Resovia paikneb tabelis kaheksandal kohal 32 punktiga. Zawiercie kasuks räägib lisaks suuremale punktisummale seegi, et neil on jäänud mängida veel Olsztyni ja Lubiniga, kes paiknevad tabeli teises pooles.

