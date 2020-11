Silikoonrinnad viisid lõpuks võrkpallitähe vallandamiseni: inimesena mõistan seda, aga mängijana on ta mulle kasutu

Lisaks Michalikovale peavad hakkama uut tööandjat otsima Olivia Kofieova ja Jovana Gogicova. Enim tähelepanu sai aga just Michalikova, kes on viimastel aastatel olnud üks klubi võtmemängijaid ning ka fännide seas väga populaarne.

"Mõistan seda täiesti. Fännid armastasid teda ning ta oli meie ajastu üks staare," selgitas klubi juht Jiri Zemanek võistkonna kodulehe vahendusel. "Pole ilmselt saladus, et Martina elukaaslane on Tšehhi kõrgliigas mängiv jalgpallur Tomas Zahradnicek (Sigma Olomouc)."

"Ta on andnud teada oma soovist siirduda peagi välismaale, mida ma mõistan. Martina pole omakorda teinud saladust sellest, et plaanib sellisel juhul elukaaslasega kaasa minna. See on samuti inimlikult mõistetav, aga kas meil on mõtet nii kaua oodata?" jätkas Zemanek, kelle sõnul oli Michalikovaga seoses üks põhjus veel.

Nimelt käis tšehhitar 2018. aastal iluoperatsioonil, kui lasi endale silikoonrinnad paigaldada. "Martina käis iluoperatsioonil, millel polnud spordikarjääriga mingit pistmist," jätkas Zemanek. "Vigastusi tal polnud ja ametialastel põhjustel seda ei tehtud."

"Taastusravi tulemusena alustas ta treenimist hiljem ning tegi peagi liiga oma pahkluule ja seejärel õlale. Ta on viimastel kuudel olnud erinevate vigastusega hädas ning pole enam ühtegi mängu mänginud," tõdes Zemanek. "Jällegi, inimese ja sportlasena mõistan teda, aga minu kui klubi mänedžeri jaoks on ta mängijana kasutu. Profisport on küll ilus ja atraktiivne, aga samal ajal on reeglid karmid."

Viis aastat klubi nimekirja kuulunud Michalikova, kes hooajal 2018/2019 aitas Olomouci esmakordselt pärast 1996. aastat Tšehhi meistriks, pidas Zemaneki põhjendust absurdseks. "Tegin kaasa kogu 2018/2019 hooaja, mis oli viimase 23 aasta kõige edukam. Näitasime, kui head me oleme ning nüüd kaks aastat hiljem kuulen sellist absurdset versiooni," vahendas Tšehhi meedia võrkpalluri sõnu.