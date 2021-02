Sakslannad boikoteerivad Doha rannavõrkpalliturniiri, sest neil ei lubata bikiine kanda

"Me teeme oma tööd, kuid me ei tohi oma tööriideid kanda. See on ainus riik ja ainus turniir, kus riigi valitsus ütleb meile, kuidas me peame oma tööd tegema ja meie kavatseme seda kritiseerida," kurjustas Borger raadiojaamale Deutschlandfunk antud usutluses.

Doha turniiril on reegel, et naismängijad peavad tavapäraste bikiinide asemel kandma käistega särki ja pikki pükse.

Borger rõhutas, et bikiinide kandmine oleks Doha turniiril hädavajalik kasvõi seetõttu, et Kataris valitseb tohutu palavus.

"Kas selline riik peaks üldse rannavõrkpalli võistlusi võõrustama," lisas Borger pettunult.

FIVB World Touri etapp Dohas peetakse 8.-12. märtsini.