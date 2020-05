Saaremaal käinud Milano võrkpalliklubi mängija oli mitu nädalat haige: tundsin ennast nagu vangis

20-aastane Weber positiivset koroonaviiruse testi ei andnud, aga enda sõnul oli ta mitu nädalat haige, sakslast kimbutas angiin ja enam kui 39-kraadine palavik.

Koroonakriisi tõttu arst tema juurde ei jõudnudki, suhtlus käis telefoni teel. Toidukottide eest hoolitses klubi, need toodi talle ukse ette.

"See oli raske aeg. Ikkagi üksinda võõras riigis karantiinis olla. Ainuke kontakt välismaailmaga oli telefon. Minu Milano kortermaja esimese korruse akendel olid trellid ees, tundsin, nagu oleksin vangis," rääkis nüüdseks kodumaale jõudnud Weber väljaandele Thüringer Allgemeine.

"On vaja rohkelt vaimset tugevust, et sellest seisust välja tulla. Sel ajal polnud veel hooaeg ka ametlikult läbi, keegi ei teadnud, mis saab. Kui kriisi pole, on Milano muidugi suurepärane linn elamiseks," lausus ta.

Sõna sai ka Weberi ema Cordula Just.

"Emana tegi Linuse olukord mulle haiget. Ta ei ole kunagi vaimselt nii raskes seisus olnud. Lausa kartsin tema pärast. Tahtsime perega talle telefoni teel kinnitada, et ta ei ole üksi," ütles ta.

