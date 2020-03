Saaremaa nurgaründaja paranes koroonaviirusest

Endine Kuuba koondise mängija pääses haiglaravilt koju, kirjutab worldofvolley.com.

Kuuba võrkpalliliidu (FCV) presidendi Ariel Saínzi sõnul läbis Jiménez pärast COVID-19 positiivse testi andmist epidemioloogilise seire faasi ilma raskusteta.

Haigusest taastumise järel jääb Jiménez Eestisse, kus ta tänavust hooaega alustas. Kodumaale loodab ta pääseda 20. mail. Saaremaa klubis mängivast nurgaründajast sai üldse esimene Kuuba sportlane, kes nakatus koroonaviirusse.

Rio olümpial rahvuskoondise kaptenipaela kandnud Jiméneziit testiti pärast seda, kui selgus, et Saaremaa klubi tegevjuhil Hannes Sepal tuvastati koroonaviirus. See juhtus pärast Saaremaal peetud kahte skandaalset euromängu Itaalia klubi Milano Powervolley`ga.

Saaremaa mängijatest nakatus viirusse ka brasiillasest kapten Daniel Maciel. Tema on kodumaa meediale tunnistanud, et tegelikult said Saaremaa meeskonnas viiruse "viis-kuus inimest". Saaremaa võrkpalliklubi ega Terviseamet ei ole seda kinnitanud, viidates delikaatsetele isikuandmetele.