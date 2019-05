Renee Teppan: Eesti saab tuntuks, kuna teeb EM-il maailmameistrile Poolale tuule alla

Poola võrkpallikoondis on kroonitud maailmameistriks kahel viimasel MM-il. Nende triumfiga lõppes nii 2014. kui ka 2018. aasta suurturniir.

Poola väljaandele Siatka antud intervjuus tõdes Teppan naljaga pooleks, et tänavustel Euroopa meistrivõistlustel saavad poolakad eestlaste osavust tunda. Eesti ja Poola kuuluvad EM-il koos D-alagruppi. Selles grupis mängivad veel Tšehhi, Montenegro, Hollandja Ukraina.

Poolakad tahtsid teada, mida peaks Eestist üldse teadma. „Peate teadma seda, et teeme EM-il teile tuule alla,“ lubas lõbusas meeleolus Teppan poolakatele. „Mul palutakse tihti nimetada mõni maailmas tuntud eestlane. See ei ole aga lihtne, kuna meil ei ole neid just palju. Palju sõltub inimeste huvialadest. Kui rääkida spordist, siis kahtlemata on tuntud WRC-sarja sõitjad Ott Tänak ja Markko Märtin. Neist suuremaid staare meil ei ole.“

Eesti võrkpalli tasemest rääkides tunnistas Teppan, et siin valitseb parasjagu suur võrkpallibuum ning koondise tegemised lähevad inimestele väga korda.

Tänavuse aasta võrkpalli EM toimub 13.-29. septembrini. Finaalturniiri võõrustavad Belgia, Prantsusmaa, Holland ja Sloveenia.