Vesik on juba 2016. aastast Venemaa koondise palgal, veel pikem ühine tee on tal 23-aastase ja 207-sentimeetrise Stojanovskiga. Maailmameister tunnistas Eesti Päevalehele, et kuna koroonakriisi tõttu ei saanud Vesik pandeemia puhkemisest kuni EM-i alguseni treeningutel füüsiliselt kohal olla, siis seda suurem oli taaskohtumise rõõm Jurmalas – eestlase roll idanaabrite koondise juures on märkimisväärne.

Eestlane ise võrdles maailmameistrit ja äsja lõppenud EM-il hõbeda teeninud Stojanovskit Buratinoga.