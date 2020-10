Pevkur kogus viisaka häältesaagi, kuid Euroopa võrkpalliliidu presidenti temast ei saanud

Lisaks temale kandideeris sellele kohale Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur. Väga tasavägine see duell polnud, kuid Pevkuril pole ka häbenemiseks põhjust. Tema poolt hääletas Viinis 19 CEV-i liiget, soosikuks peetud Boričići toetas 36 valijat.

Seega saab Pevkur jätkata tööd riigikogus ja tahtmise korral tüürida ka edaspidi Eesti võrkpalliliitu.



"Paljud on mulle kaasa elanud Euroopa võrkpalliliidu presidendi valimistel, mis said just oma lahenduse. Pidin seekord tunnistama konkurendi paremust, aga pea on püsti ja elu läheb edasi!" kommenteeris Pevkur sotsiaalmeedias. "Järgmisel aastal toimub Eestis Euroopa Meistrivõistluste finaalturniir ja olen kindel, et saab olema vägev võrkpallipidu. Ma tänan kõiki kaasa elamast ja toetamast. Eriti uhke olen oma meeskonna üle, kellega koos me viimased kuus kuud Euroopa võrkpalli tulevikku soovisime viia! Mis ei tapa, teeb tugevamaks. Võrkpallisaalis näeme."

LOE KA: Tõehetk. Kas Pevkurist saab spordimaailmas tähtsaimal ametipostil olev eestlane?