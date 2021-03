Olümpiavõitja pidi koroonaviirusse haigestumise järel intensiivravil viibima

34-aastasel brasiillasel avastati postiivse COVID-19 proovi järel kopsuhaigus, mistõttu hoiti teda viis päeva intensiivravis.

Haiglas viibides alustas Schmidt hingamisvõime taastamiseks kopsuhaiguse füsioteraapia seansse. Schmidt jätkab nüüd ravi oma kodus Vila Velhas.

Schmidt on taganud koos Evandro Goncalvesega pääsu tänavustele Tokyos olümpiamängudele ning nende treener Ednilson Costa on kindel, et brasiillane suudab vaatamata haigusele Jaapani pealinnas võistlustulle asuda.

Rio olümpial võitis Schmidt kuldmedali koos Alison Ceruttiga, kellega tuldi 2015. aastal ka maailmameistriks. Goncalvesega, kes on 2017. aasta maailmameister, alustas Schmidt koostööd 2018. aastal.