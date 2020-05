„On uhke olla maailma kõige nakatavam spordiala.”

Nii säutsus Saaremaa eurosarjas konkurentsist lükanud Milano Powervolley klubi ühel päeval ootamatult Twitteris. Eestlaste jaoks võib see esmalt kõlada kummaliselt ja veidi ülbeltki, sest on põhjust uskuda, et Saaremaa koroonapuhangu taga on just itaallaste külaskäik. Ja nüüd on nad veel uhked ka?! Tausta uurides selgus, et säutsu põhjus on Torino polütehnikumis valminud 404-leheküljeline raport, mis hindas 387 spordi distsipliini selle põhjal, kui nakkusohtlikud need on.

Tulemused olid rabavad. Võrkpallirahva jahmatuseks kuulutati nende ala kõige ohtlikumaks, ent näiteks jalgpall oleks justkui üsna süütu. Miks? Tundub, et võrkpallile sai saatuslikuks ausus.