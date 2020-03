Milano võrkpalliklubi boss tegi teistele tiimidele ootamatu ja ühe rivaali arvates kohatu ettepaneku

Kui enamikes riikides on juba meistrivõistlused lõpetatud (ka Eestis), siis huvitaval kombel Itaalias pole seda lõplikult endiselt otsustatud. Samas tüürib sealgi sinnapoole, sest koroonaviirus ei näita taganemismärke. Mõistagi tekib siis sealgi dilemma, kas hooaeg lihtsalt tühistada või jagada medalid ja tiitlid välja põhiturniiri seniste tulemuste põhjal.

Powervolley president Lucio Fusaro on hiljuti saatnud kõikidele teistele Itaalia meistriliiga klubidele pika kirja, kus tegi ettepaneku, et kui jätkamine leitakse olevat võimatu, siis karikas saadetaks riigi presidendile Sergio Mattarellale, kes saaks selle siis sümboolselt omistada nn eesliini töötajatele. „Tõelistele tšempionitele, kes võimaldavad teistel elus püsida: arstidele, õdedele, korrakaitsjatele,” kirjutas Fusaro.

Modena Leo Shoesi klubi president Catia Pedrini leidis, et selline žest oleks täiesti tarbetu ja kohatu. „Hetkel on vaikus ainuke viis, kuidas väljendada austust meid ümbritseva valu ja ohverduste suhtes. Igasugune žest, mille eesmärgiks on tõmmata tähelepanu ja mis ei ole kasulik, oleks kahjulik ja kahetsusväärne,” arvas Pedrini.

