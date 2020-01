Meistrite Liiga: Venemaa hiid mängis kindlana tundunud võidu maha, Andri Aganitsa koduklubi võimalused tõusid

Poola klubi kallutas tasavägise kohtumise enda kasuks, saades lõpuks kätte 3:2 (18:25, 25:16, 20:25, 25:22, 16:14) võidu. Otsustavas geimis tuldi aga lootusetuna näivast seisust välja. Nimelt oli Węgiel viiendas geimis koguni 8:14 maas, aga Poola klubi suutis päästa kuus (!) matšpalli ja lõpuks ise otsustava geimi 16:14 võita.

Venemaa hiiu kaotus tähendab, et seis Meistrite Liiga C-grupis läheb aina põnevamaks. Liider on täiseduga jätkav Węgiel, kes kõik senised kohtumised võitnud. Tugeva alguse on teinud Eesti võrkpallikoondislase Andri Aganitsa leivaisa Maaseiki Greenyard, olles kaotanud vaid ühe matši.

Zenitil on kirjas üks võit ja kaks kaotust, viimasel kohal on kolme kaotusega Türgi klubi Ankara Halkbank. Meistrite Liigas pääseb igast alagrupist edasi võitja ning lisaks veel kolm teise koha meeskonda. Seega on Aganitsal ja Maaseikil igati korralikud võimalused järgmisesse ringi pääsemiseks olemas.

Standings provided by Sofascore LiveScore