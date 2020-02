Meistrite Liiga klubid keelduvad Itaalias mängimisest

Võrkpallis peaks järgmisel nädalal Itaalias toimuma mitu Meistrite Liiga veerandfinaali, kuid külalised ei soovi kohtumist enam Itaalias pidada. Näiteks saatis Poola klubi Jastrzębski Węgiel kohalikule klubile Trentinole, kellega nad veerandfinaalis vastamisi on, palve, et 5. märtsil kavas olev kohtumine lükataks edasi või peetaks väljaspool Itaaliat. Klubi president Adam Gorolile saatis sama sisuga kirja ka Euroopa Võrkpalliliidule CEV-ile.

Koroonaviiruse tõttu on ohus ka naiste Meistrite Liiga veerandfinaalkohtumised, mis on kavandatud Itaaliasse. Portaali WorldofWolley.com teatel on sarnased palved esitatud ka Itaalia klubidele Novara Igor Gorgonzolale ning Savino Del Bene Scandiccile. Novara peaks 11. märtsil võõrustama Istanbuli Fenerbahcet ning Scandicci 4. märtsil Istanbuli Eczacibasi VitrAt, aga Türgi klubid ei soovi Itaaliasse reisida.

CEV pole veel otsust antud mängude toimumise kohta teinud.

Reedese seisuga on Itaalias koroonaviirusesse haigestunud üle 650 inimese. Surnud on sellesse 17 inimest.