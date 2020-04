Maailma üks paremaid võrkpallureid on gei: tahangi olla ebatavaline inimene

Sel nädalal andis 24-aastane Souza oma klubi Taubate Facebooki lehel intervjuu, kus põhjendas, miks ta pole oma seksuaalset orientatsiooni varjanud.

"Tahan, et mind mäletataks esimese homoseksuaalse võrkpallurina, kes on suutnud tippu jõuda. Tahan olla ebatavalise inimese peegelpilt. Ma olen teistsugune," rääkis Souza.

"Lisaks olen ma äärmiselt kõhn ja see hirmutab paljusid. Kui väike ja peenike poiss Sao Paulost suutis kõrges mängus läbi lüüa, suudad seda ka sina. Soovin, et mind mäletataks just nii," lisas 200 cm pikkuse juures vaid 75 kg kaaluv võrkpallur.