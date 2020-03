Kuuba teatas esimesest koroonahaigest sportlasest, kelleks osutus Saaremaa võrkpallur

Rio de Janeiro olümpial Kuuba koondise kaptenina pallinud 31-aastane Jimenez andis Eestis COVID-19 viiruse suhtes positiivse testi.

Kuubalane on hetkel Eestis karantiinis ning loodab Kuuba ametivõimude teatel kodumaale pääseda 20. mail.

Kuuba meedia kirjutab, et kuigi võimatu on täie kindlusega öelda, kust Jimenez viiruse sai, on väga tõenäoline, et see juhtus 4. ja 5. märtsil, kui Saaremaa võrkpalliklubi võõrustas eurosarjas itaallaste Milano Powervolley`t. Põhja-Itaalia oli juba toona koroonaviiruse kõige ohtlikumaks piirkonnaks Euroopas.

Vaid paar päeva pärast seda euromängu kurtsid viis Itaalia klubi mängijat palavikku ning 11. märtsil andsid kaks Saaremaa võrkpalliklubi liiget positiivse testi, nende seas ka klubi juht.

Kuuba spordiarst Pablo Castillo kinnitas täna, et Jimenez on hetkel ainus Kuuba sportlane, kellel on viirus avastatud.

Jimenez mängib Eestis esimest hooaega, varem on ta pallinud ka Kreekas, Itaalias ja Argentinas.

