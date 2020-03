Koroonaviirus sai kätte ka võrkpallimaailma superstaari

Teisipäeval vahendas Venemaa meedia, et Kaasanis tuvastati esimene koroonajuhtum ning selleks osutus Prantsusmaa kodanik, kelle nime ei avalikustatud. Kaasani Zeniidi klubi direktor Oleg Brõzgalov kinnitas täna, et tegemist on nende meeskonna nurgaründaja Ngapethiga, kes viibib hetkel haiglas.

"Pärast Venemaa meistrivõistluste põhihooaega anti meie mängijatele mõned päevad puhkust, mille Ngapeth veetis oma kodumaal. Ta naasis Kaasanisse öise lennuga. Järgmisel hommikul võttis ta ühendust klubi arstiga, kurtes külmetuse sümptomeid. Arst käskis tal koju jääda, mitte kellegagi kokku puutuda ja helistada kiirabisse. Spetsiaalne kiirabibrigaad tuli Ngapethi koju ja viis ta nakkushaiguste kliinikusse," ütles Brõzgalov.

Ngapeth on hetkel arstide järelvalve all, ta tunneb end hästi ning tema tervis näitab paranemise märke.

