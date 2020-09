Kas närvid ei pidanud vastu? Avo Keele juhitav Läti võrkpallimeeskond sai EM-valiksarjas ülivalusa kaotuse

Läti vajas võitu, et kindlustada alagrupi esikoht ja pääs EM-finaalturniirile. Nad valitsesidki mängu suurema osa ajast, ometi anti võit käest ära. Ju maksid mängijad kooliraha, polnud nad ju varem sellises olukorras olnud.

Avageimi lõpp läks pingeliseks, Läti kaitses ära kaks geimpalli, ent Hispaania ikkagi võitis 27:25. Teist vaatust kontrollisid juba Avo Keele hoolealused väga kindlalt - 25:18. Ka kolmandat dikteerisid meie lõunanaabrid, juhiti 22:18. Siis tegi Hispaania 5:0 spurdi, milles oli oma osa nii Alvaro Gimeno Rubio servidel kui ka lätlaste enda ebalevatel sooritustel. Ka lõpus olid hispaanlased kindlamad, geim neile 28:26.

Neljandat geimi valitses Läti taas alguses kindlalt: 8:4, 10:5, 16:12... Aga ühtäkki oli seis viigis 18:18, lätlased tegutsesid kramplikult ning Hispaania võitis geimi 25:22 ja mängu 3:1.

Täna õhtuses matšis on vastamisi Moldova ja Küpros.

Hoolimata kaotusest on Läti seis endiselt väga hea. Viie mängu järel on nii neil kui ka Hispaanial 3 võitu, tabelipunkte on Lätil 9 ja Hispaanial samuti. Geimide suhe on aga lätlastel parem ja kui homme alistatakse alagrupi autsaider Küpros 3:0 või 3:1, on grupi esikoht igal juhul nende päralt.