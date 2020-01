Jõhkrad kontrastid: Euroopa võrkpallimeistri unistus olümpiast purunes, Aafrikas muutus kvalifikatsioonivõistlus farsiks

Standings provided by Sofascore LiveScore



B-grupis läks täbaralt sügisel Euroopa meistriks tulnud Serbial. Prantsusmaale kaotati kuivalt, Hollandit küll võideti 3:0, kuid tänases ellujäämismängus tunnistati Bulgaaria 3:2 üleolekut. Bulgaaria võitis alagrupis kõik kolm mängu, teisena läheb B-grupist edasi Prantsusmaa.



Standings provided by Sofascore LiveScore



Teoreetiliselt on veel siiski võimalik, et Serbia edestab Prantsusmaad, kuid reaalsuses seda ei juhtu, selleks peaksid prantslased täna kaotama Hollandile 0:3 ja lisaks veel sobilike punktidega. Holland on sel turniiril esinenud väga lahjalt, siiani pole veel üheski geimis saadud kokku 20 silma. Meenutame, et Serbia ei jõudnud ka 2016. aastal Rio de Janeiro olümpiale, samal aastal võideti aga maailmaliiga.

Samal ajal mängitakse välja olümpiapileteid ka Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, Aasias ja Aafrikas. Egiptuses peetav Aafrika kvalifikatsiooniturniir muutus parajaks farsiks. Algselt kinnitasid oma osalust seitse riiki, kuid Botswana ja Niger jätsid end turniirile ikkagi registreerimata. Viimasel hetkel selgus, et ka Ghana meeskond ei jõua Kairosse kohale ja Tuneesiale märgiti tabelisse ilma mänguta esialgu 3:0 võit. Nüüdseks on Ghana meeskond turniiritabelist üldse kustutatud. Olümpiapileti selgitavad seega neli riiki: Egiptus, Alžeeria, Kamerun ja Tuneesia. Ainsas peetud kohtumises seljatas Egiptus Alžeeria 3:1.

Varem on juba koha Tokyo olümpial taganud Jaapan, Brasiilia, USA, Argentiina, Itaalia, Poola ja Venemaa. Seega maailma tugevaimast võrkpallikantsist Euroopas pääseb püünele vaid neli võistkonda.