“Oleme väga õnnelikud, sest see on klubi jaoks ajalooline saavutus,” sõnas Cretu pärast mängu. “Olen Poolas olnud ja tean, kui hea on Zaksa meeskond. Mõlemad mängud olid väga tasavägised. Mängisime täna rünnakul hästi, samal ajal kui vastased eksisid rohkem ja andsid meile teenitud võidu, vahendas Võrkpall24.ee.

Kemerovo läheb poolfinaalis kõigi eelduste kohaselt vastamisi Robert Tähe koduklubi Perugiaga, kes sai avamängus võõrsil Novõi Urengoi Fakelist jagu 3:1. Koroonaviiruse puhang on tekitanud täna Euroopa võrkpallis olukorra, kus pole veel selge, kas ja mil moel Meistrite liiga võitja üldse sel kevadel selgitatakse.

