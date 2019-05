Grbići nimi on võrkpallimaailmas väga tuntud. 2000. aastal, kui Serbia meeskond krooniti olümpiavõitjaks, said kulla kaela kaks Grbićit. Tollane sidemängija Nikola Grbić (45) on nüüd koondise loots. Nurgaründajana tegutsenud Vladimir Grbić (48) on maailma võrkpalliliidu sportlaskomisjoni peasekretär. Omal ajal korduvalt kodumaa parimaks sportlaseks ja ka maailma aasta võrkpalluriks valitud Grbić tuli Eesti alaliidu presidendi Hanno Pevkuri palvel Tartusse treeneritele tarkuseteri jagama.

Teie karjääris on olnud mitu kuulsat punkti, millest üks muutis kuuldavasti koguni võrkpallireegleid.

See sündis 1999. aasta EM-i poolfinaali mängus Itaaliaga. Mu serv ei puutunud tegelikult võrku, kuid bulgaarlasest kohtunik luges selle veaks.