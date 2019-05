Eesti koondist esindada soovinud võrkpallur sepistas superüllatuse ja krooniti Venemaa meistriks

Mullu võitis Zeniit oma viienda järjestikuse Superliiga kuldmedali, Kuzbass oli neljas. Tänavuses finaalseerias läks Kuzbass soomlase Tuomas Sammelvuo juhendamisel 2:0 ette. Kaazan võitis küll kolmanda matši, kuid täna oli Kemerovo kodus parem 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23).

Kui rünnakul vedas Kuzbassi finaalseerias eelkõige diagonaalründaja Viktor Poletajev, siis suurepäraselt tegutses Kuzbassi poolel ka Soome koondise libero Lauri Kerminen. Ühe vastse meistriga on Eestil aga vahetu side - temporündaja Dmitro Pašitskiiga. Tema kujunes mängumeheks just siinmail veedetud aastate jooksul, esmalt Pärnus ja seejärel Tallinna Selveris. Ka võrkpalluri litsent oli talle tehtud Eesti võrkpalliliidu poolt. Toonasel Eesti koondise peatreeneril Avo Keelel oli isegi juttu, kas Pašitskii sooviks võimalusel esindada meie rahvusmeeskonda ja ukrainlane vastas jaatavalt. Sellest lõpuks siiski asja ei saanud, sest Eesti riik on võtnud sportlastele eriliste teenete eest kodakondsuse eraldamise osas väga konservatiivse joone.