Argentina tippvõrkpallurid ähvardavad koondise esindamise lõpetada

Kuus argentiinlast - Facundo Conte, Luciano De Cecco, Alexis González, Santiago Darraidou, Yamila Nizetich ja Julieta Lazcano - andsid Argentina Võrkpallurite Assotsiatsiooni (JuAVA) esindajatena pressikonverentsi, kus esitasid Argentina Võrkpalliliidu suhtes tõsised süüdistused. Võrkpallurid väitsid, et alaliit on koondise mängijatele raha võlgu, teatab Voley Plus.

Ühtlasi esitasid koondislased alaliidule nõudmised, et neile tagataks paremad tingimused, neid esindaks mänedžerid ja alaliidus oleks uued juhtfiguurid. Kui nõudmisi ei täideta, kavatsevad mängijad koondise esindamise lõpetada.

Argentinas on võrkpalliliidu ja koondislaste vahel olnud suured pinged 2018. aasta algusest alates. Mullu jaanuaris süüdistasid koondislased, et nendeni pole jõudnud lubatud auhinnarahad ning võrkpallijuhid pole siiani mängijaid alaliidu töösse kaasanud.

Argentina meeskond alustab Tokyo olümpia kvalifikatsiooniturniiri juba 9. augustil. Kolm aastat tagasi Rios jõudsid argentiinlased veerandfinaali.