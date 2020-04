AMETLIK | CEV tühistas tänavused võrkpalli eurosarjad

Ühtlasi tühistati Euroopa Kuldliiga ja Hõbeliiga hooajad ning kaalutakse ka 2021. aasta EM-i valikmängude edasilükkamist jaanuarikuusse. Viimases punktis langetatakse otsus 1. juuliks.

Hooaegade tühistamisega seoses on CEV koostanud toetuspaketi kokku 11,5 miljoni euro ulatuses.

"Meie prioriteet on sportlaste, treenerite, fännide, ametnike, korraldajate ja kõigi meie spordiga seotud inimeste tervis," ütles CEV-i president Aleksandar Boricic.

"Kuid võrkpall on meeskonnaala ning me teame, kui tähtis on jääda tiimina ühtseks ja teineteise suhtes solidaarsust näidata. Selle päästeplaaniga me tagame, et meie perekond saab oma tegevusi jätkata veel suurema entusiasmi ja energiaga. Pole ühtegi viirust, mis suudaks kustutada selle kireleegi, mis meie võrkpallisüdamed tuksuma paneb."

