Võrkpalli EM-il selgusid 1/8-finaali paarid: mehine Soome ja uskumatu stsenaarium A-grupis

Venemaa võitis grupi täiseduga, Sloveenia oli kolme võiduga teine, kahe võiduga riikidest pääsesid edasi Türgi ja Soome, vahvalt üllatanud Makedoonia pidi hoolimata võitudest edasipääsust suu puhtaks pühkima.



Standings provided by Sofascore LiveScore



Seega 1/8-finaalides lähevad vastamisi Prantsusmaa ja Soome, Itaalia ja Türgi, Bulgaaria ja Sloveenia ning Venemaa ja Kreeka.

B- ja D-grupis on veel lahtisi otsi. B-grupis võitis Serbia täna 3:0 Belgiat ja Saksamaa samuti kuivalt Slovakkiat. Serbia, kellel seisab homme ees veel kohtumine Austriaga, on juba esikoha kindlustanud, Belgia on teine ja Saksamaa kolmas. Homme kohtub Saksamaa Hispaaniaga, võit viiks hispaanlased slovakkide asemel neljandana edasi.



Loe veel

Standings provided by Sofascore LiveScore



D-grupis said tšehhid täna 3:2 jagu hollandlastest ja Eesti kaotas teatavasti 0:3 Ukrainale. Eeldades, et ülikindlalt mänginud Poola võidab homme Ukrainat, on esikolmik Poola, Holland, Ukraina. Neljandast kohast hoiab kinni Tšehhi, Montenegro vajab nende välja puksimiseks homses omavahelises matšis 3:0 või 3:1 võitu.



Standings provided by Sofascore LiveScore



Seega siit terendavad järgmised 1/8-finaali paarid: Serbia – Tšehhi/Montenegro, Belgia – Ukraina, Saksamaa – Holland, Slovakkia/Hispaania – Poola.