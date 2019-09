VIDEO | Olulise toeta jäänud Sloveenia ime sai otsa, Robert Tähe tiimikaaslane vedas Serbia Euroopa meistriks

Kui Sloveenia võitis finaalis kindlalt avageimi, tundus, et nende muinalugu jätkub. Seejärel kostitasid serblased neid teises geimis aga väga hea servi (tegid teises geimis vaid kaks viga ja lõid samal ajal kaks ässa) ja rünnakuga ning pöörasid kohtumise enda kasuks. Serbia koondise liidriks oli diagonaalründaja Aleksandar Atanasijevic, kes on Perugiasse siirdunud Robert Tähe klubikaaslane. Atanasijevici arvele kanti lõpuks 22 punkti (rünnak 55%; 4 blokki), Uroš Kovacevic lisas 20 silma. Sloveenia resultatiivseim oli 15 punkti kogunud Klemen Cebulj, samas teine kandev nurgaründaja Tine Urnaut piirdus seekord 10 punktiga (rünnak vaid 28%) ja diagonaalründaja Mitja Gasparini 7ga (29%). STATISTIKA



Turniiril kõik üheksa matši võitnud Serbia jaoks oli see kolmas EM-tiitel, varem on triumfeeritud aastatel 2001 ja 2011. Sloveenia kordas oma parimat tulemust, ka 2015. aastal jõuti finaali, toona vannuti kullamatšis alla Prantsusmaale. Serbia on tõeline Euroopa võrkpalli valitseja, mõni aeg tagasi krooniti tšempioniks ju ka nende naiskond. Meeldiv on meenutada, et Eesti meeskond on kahel viimasel korral Serbiaga finaalturniiril kohtudes (2015 ja 2017) saanud kätte kaks geimivõitu, kaotades lõpuks 2:3.

Pronksmedalid teenisid poolakad, kes võitsid eile prantslasi 3:0.

Sloveenia spordi ees tuleb võtta müts maha. Sloveenia on korvpallis valitsev Euroopa meister, võrkpallis jõudsid taas finaali ja käsipallis said tunamullu MM-ilt pronksi. Lisaks on neil väga palju tipptegijaid ka individuaalsetel spordialadel. Ning riigi rahvaarv on kõigest 2,066 miljonit.